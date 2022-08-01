8/1 优化及新增内容更新

●BUG修复
1.修复烁灭只攻击一次的问题
2.修复孙权部分技能无法吃到觉醒加成的问题
●新增优化
1.极大加速抽取人物的动画
2.增加一键整队功能，可以配置3个队伍
3.装备拓展说明固定位置
4.装备说出售时会额外在名字后面增加孔数显示
5.17层及以上挖宝技能现在视为45级及三阶技能（可享受该特效强化）
6.回城存档放入设置中
●新增内容
1.每过一段时间天之上现在会出现一些太虚之门，这些太虚之门可以让你的精神意识进入太虚之中遨游
2.猴子头目增加掉落 传承:猴儿酒
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2.修复孙权部分技能无法吃到觉醒加成的问题
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2.增加一键整队功能，可以配置3个队伍
3.装备拓展说明固定位置
4.装备说出售时会额外在名字后面增加孔数显示
5.17层及以上挖宝技能现在视为45级及三阶技能（可享受该特效强化）
6.回城存档放入设置中
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1.每过一段时间天之上现在会出现一些太虚之门，这些太虚之门可以让你的精神意识进入太虚之中遨游
2.猴子头目增加掉落 传承:猴儿酒
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