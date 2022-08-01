8/1 优化及新增内容更新

●BUG修复

1.修复烁灭只攻击一次的问题

2.修复孙权部分技能无法吃到觉醒加成的问题

●新增优化

1.极大加速抽取人物的动画

2.增加一键整队功能，可以配置3个队伍

3.装备拓展说明固定位置

4.装备说出售时会额外在名字后面增加孔数显示

5.17层及以上挖宝技能现在视为45级及三阶技能（可享受该特效强化）

6.回城存档放入设置中

●新增内容

1.每过一段时间天之上现在会出现一些太虚之门，这些太虚之门可以让你的精神意识进入太虚之中遨游

2.猴子头目增加掉落 传承:猴儿酒