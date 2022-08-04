2022年8月4日版本更新说明：

游戏更新之后，若载入旧的存档存在一些问题，或者载入旧档之后存在跳出等问题，建议开新局，旧的存档信息与新的机制会有一些数据冲突与不兼容；

修复先前版本中可以在水体中建造长城建筑的BUG

修复先前版本中，设定界面的问好图标按钮无信息悬框展现的BUG

更改秘籍控制台机制，方便玩家了解控制台机制与秘籍获得方式

调整功能建筑建造机制，同时修复除了工坊建筑之外，大粮仓、会盟台、大宫殿等建筑可以在水面建造的BUG

玩家势力军阵图标，添加战力值条，通过长短可以直观地了解玩家所属各个军阵实时的战力值高低，方便进行下一步的操控

调整建造板块建筑说明信息，同时修复建造板块存在的信息展现越界BUG

添加视角控制功能：鼠标中键长按拖拽，可以向各个方向移动视野观察大地图

修复将一些小国复国后，不与玩家势力自动结盟的BUG，同时设定限制诸侯大战期间的复国功能

增添存档删除功能，玩家可以在游戏中自由地删除旧存档，因为存档过多导致每次加载界面过长或者存档较多占用内存较多的问题将会得到解决