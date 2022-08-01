写小说重大更新！连载模式上线！

本次更新内容为大版本更新，我们做了详细的分类，玩家可以根据分类自行查看。

连载玩法说明：

玩家可以通过开坑来开始书写一本连载书籍，开坑以后可以通过本书的各项情况选择继续连载、完结此书还是直接下架。

玩家连载书籍每次连载或者开坑都会根据书本的审核状态获得网站的推广，最高推广等级为S。根据不同的推广书籍将会获得初始的热度，热度会每天自然下滑，当然玩家可以通过爆更不断地通过网站推广获得热度，也可以自己炒作获得热度。

注意：热度很重要，如果热度低，再好的书也不会有多少人看，靠自来水是活不下去的。

在连载的过程中，每次连载都可以更改书本的副题材和配角，当然确定的主题材和主角是不能更改的了。

当书本有一定的阅读量且质量达标的时候，网站会与作者签约开启订阅，玩家可以通过订阅获取大量收益。如果玩家在此网站入驻还会开启月票功能，可以有资格参加月票排行榜的打榜资格。

当作者入驻网站以后，网站还会根据当前书本的火爆程度跟作者签署IP合作，作者需要帮IP合作完成剧本创作才可以获得相应的报酬。

好啦，大概玩法已经介绍差不多了，更多内容请“小说家”们去游戏内自行探索。

V1.2新增内容：

1.开放了3号房间可以搬入。

2.开放了连载玩法。

3.提升了作家五维属性上限。

4.增加了新的家具可购买。

5.角色可以突破到金色并开放第三个技能。

6.新增大量新闻播报内容。

7.新增大量新题材。

8.新增可出行地点。

优化：

1.优化了出行数值。

2.优化了一些角色的擅长元素。

3.优化了一些素材题材的元素适配。

4.优化了颁奖界面因为分辨率不对按键被遮挡的问题。

5.优化了家具的属性及购买顺序。

6.优化了作家技能提升速度。

7.优化了外包的收益，提高了利润。

8.优化了角色的技能，提高了技能收益。

修复：

1.修复了部分buff的生效问题。

2.修复了部分情况下人物技能生效错误的问题。

最后，非常感谢各位“小说家”们的支持与关注，你们的每一个好评对我们都是极大的鼓励，让我们有了前进的动力。也希望各位“小说家”们能够在以后的日子里多多支持我们。谢谢！

PS：如果有什么建议或者意见，游戏BUG反馈都可以加入我们交流群：120067130反馈给我们。