挂机神话 20220801 圆饼出击

#更新存档保护机制，最大力度保护存档 — 以及万界和平（狗头）

#更新窗口模式下点击右上角X时的退出方式；现在在进行退出前将唤出菜单，并在点击 保存并退出 后进行正常退出（配合15分钟自动保存机制，将大幅度降低因断电、强行关机等原因而造成坏档的风险）

PS：G胖已经不给曝光量了，如果觉得小破游还可以，请投个好评，让小破游好好活下去。无论如何，狮子都会继续努力将小破游打磨得越来越好玩的！

Q群：632515086（此群新开，老群已满，群骚气的程度与游戏文案成正比！）