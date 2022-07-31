●BUG修复

1.修复孙权3阶技能射虎没触发第三段额外攻击的问题

2.更改射虎图标

3."凯旋"词条无效，无法修复，删除该词条

4.修复"十字斩·灭"佩戴后使用十字斩回复TP不生效的问题

5.修复神圣祷告书暴击率没增加的问题

6.修复金刚琢爆率加错的问题（需要刷新的）

7.修复风精灵之刃只攻击了一次的问题

8.修复符文之语 扉页无效的问题

9.修复黑曜魔能套装技能加错问题（可能需要刷新的）

●人物更改/修复

1.阿语灵魂鞭笞蓝耗需要额外20%MP取消

（本来昨天说改到10%，算了，单机游戏爽就完事了，啥也不说了，直接取消）

2.修复荒天帝凶兽攻法只回复15能量值的问题

3.修复橙毁灭能量弹第二发没吃到技能加成的问题

4.修复安抚圣光降低没有目标暴击率的问题

5.克莉丝汀"腐朽"状态由1回合上调至2回合

6.科妮莉亚气元拳及三重气元拳伤害系数由16上调至22

●调整

1.无字符文中的技能魔法消耗由5000降低至3750

2.无字符文中技能能量消耗由100降低至75

●新增内容

1.右下角楼梯通道中的下层楼梯已开发，可以使用额外的不朽魂灯换取技能

2.有玩家说要我开放类似大千世界神魔地图，给他点动力，提前开放终极地图之一，魂河尽头