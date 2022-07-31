●BUG修复
1.修复孙权3阶技能射虎没触发第三段额外攻击的问题
2.更改射虎图标
3."凯旋"词条无效，无法修复，删除该词条
4.修复"十字斩·灭"佩戴后使用十字斩回复TP不生效的问题
5.修复神圣祷告书暴击率没增加的问题
6.修复金刚琢爆率加错的问题（需要刷新的）
7.修复风精灵之刃只攻击了一次的问题
8.修复符文之语 扉页无效的问题
9.修复黑曜魔能套装技能加错问题（可能需要刷新的）
●人物更改/修复
1.阿语灵魂鞭笞蓝耗需要额外20%MP取消
（本来昨天说改到10%，算了，单机游戏爽就完事了，啥也不说了，直接取消）
2.修复荒天帝凶兽攻法只回复15能量值的问题
3.修复橙毁灭能量弹第二发没吃到技能加成的问题
4.修复安抚圣光降低没有目标暴击率的问题
5.克莉丝汀"腐朽"状态由1回合上调至2回合
6.科妮莉亚气元拳及三重气元拳伤害系数由16上调至22
●调整
1.无字符文中的技能魔法消耗由5000降低至3750
2.无字符文中技能能量消耗由100降低至75
●新增内容
1.右下角楼梯通道中的下层楼梯已开发，可以使用额外的不朽魂灯换取技能
2.有玩家说要我开放类似大千世界神魔地图，给他点动力，提前开放终极地图之一，魂河尽头
再刷一把 PlayAgain update for 31 July 2022
7/31 更新
●BUG修复
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