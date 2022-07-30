●BUG修复
1.修复孙权3阶技能错误问题
2.修复星爆气流斩类型错误的问题
3.修复曹操霸者狂击少回复10TP的问题
4.修复烁灭是魔法的问题
5.修复慈航普渡类型错误的问题
6.修复四海平生第二段命中类型错误的问题
7.修复奥术澎湃之靴无法出售的问题
8.修复破军枪法在魔法的问题
9.修复关羽无法免疫魅惑的问题
10.修复装备 金顶佛光 类型错误问题
11.修复高阶黑暗套装效果描述为神圣的问题
12.修复雷公钻动画错误的问题
13.修复布兰博无法进阶三阶的问题
14.修复剑去文本描述错误
●人物平衡
1.阿语灵魂鞭笞蓝耗需要额外20%MP
2.荒天帝草字剑诀，草灭剑诀物理攻击系数提高2
3.荒天帝荒无剑诀物理攻击系数提高15
4.诸葛孔明追风逐月改为暴击只会对冰冷V的目标暴击
4.克莉丝汀魔渊之咒由1回合增加至2回合
●新增内容
1.新增神圣级人物 多宝道人
2.19层挖宝加入 《滑稽弹修炼法》
3.19层挖宝加入 《太阿飞剑诀》
4.19层挖宝加入无字符石（共5种不朽级技能书）
5.新增符文之语
再刷一把 PlayAgain update for 30 July 2022
7/30 更新
●BUG修复
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