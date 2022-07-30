●BUG修复

1.修复孙权3阶技能错误问题

2.修复星爆气流斩类型错误的问题

3.修复曹操霸者狂击少回复10TP的问题

4.修复烁灭是魔法的问题

5.修复慈航普渡类型错误的问题

6.修复四海平生第二段命中类型错误的问题

7.修复奥术澎湃之靴无法出售的问题

8.修复破军枪法在魔法的问题

9.修复关羽无法免疫魅惑的问题

10.修复装备 金顶佛光 类型错误问题

11.修复高阶黑暗套装效果描述为神圣的问题

12.修复雷公钻动画错误的问题

13.修复布兰博无法进阶三阶的问题

14.修复剑去文本描述错误

●人物平衡

1.阿语灵魂鞭笞蓝耗需要额外20%MP

2.荒天帝草字剑诀，草灭剑诀物理攻击系数提高2

3.荒天帝荒无剑诀物理攻击系数提高15

4.诸葛孔明追风逐月改为暴击只会对冰冷V的目标暴击

4.克莉丝汀魔渊之咒由1回合增加至2回合

●新增内容

1.新增神圣级人物 多宝道人

2.19层挖宝加入 《滑稽弹修炼法》

3.19层挖宝加入 《太阿飞剑诀》

4.19层挖宝加入无字符石（共5种不朽级技能书）

5.新增符文之语