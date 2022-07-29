【测试版本0.9.2.468】7.29更新公告

【重要】本次更新内容仅在测试版本更新，会有较多的bug，将在版本稳定后同步到steam默认版本（稳定版本）。

如果想体验测试版内容，需要加入测试，具体加入方式在公告最后。

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更新：

麟兽踪影

我们在离火门内补充了一段新的麒麟相关剧情。

在完成了螳螂捕蝉任务后，钟焰会通过传音符寻到你并请求你协助他调查一些事情。（250年后会收到钟焰的传音符） 快速战斗

现在在开始战斗的准备页面中，会出现快速战斗的选项。

如果是与告示栏任务中的NPC或是妖兽之间展开的普通战斗，在大境界高于对方且已经战胜过对方一次的情况下，可以点击这个按钮快速战胜对方并获得战胜后的奖励。（不同境界的妖兽都需要单独战胜一次）

另外由于一些历史遗留问题，有一些妖兽虽然看上去是一样的，但在程序中的编号并不相同，此时可能会出现明明打过这个妖兽，但却不能快速战斗的情况，这时候只需要正常战斗几次覆盖了所有编号就可以正常快速战斗了。

我们会在后续的更新里逐步完善这类问题。 新的休息

现在可以在休息时选择时间了，选择的时间范围从1天到30天，每天会恢复人物25%的气血。

优化：

传音符中加入了道侣分类筛选 NPC服用修为丹药优化

现在NPC会根据当前境界剩余的修为服用丹药，理论上可以有效提升NPC对修为丹药的使用效率。 化神期优化

现在化神期小境界突破时会提升更多的血量，并且每回合吸收灵气数额外+1 天机大比优化

NPC通过丹药等途径获得的额外血量会影响他参加大比时的战斗力并且影响到最终排名

Bug修复：

修复了交易会取消发布的交易时会返还倍数抽成的bug 修复了和老爷爷探讨真相时某个选项跳转错误的bug 修复了拍卖会结束后没有直接点击离开而是再看一次下届拍品会导致交易会剧情无法正常触发的bug 修复了若干剧情文案错误

本周碎碎念：

这周好像没什么值得碎碎念的小故事，所以还是直接开摆罢（躺

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一. 测试版本的开放方式：



在steam库中右键觅长生，打开属性，选择测试选项卡，在请选择您想要参与的测试内选择testbranch - 测试版，不用输入代码，关闭后更新即可。



二. 测试版本与正式版本的存档位置和存档续用



稳定版本存档位置：游戏根目录下，路径为觅长生/MCSSave/

测试版本存档位置：游戏根目录下，路径为觅长生/MCSSave_TestBranch/

觅长生文件夹的位置可以在steam中通过浏览本地文件找到，现在也可以通过云存档功能在测试版和稳定版中切换存档。



三. 测试版本须知

在测试版本中，你可能会遇到强度突变、花式bug或存档崩溃，请坐和放宽。

遇到问题的解决方案