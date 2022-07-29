挂机神话 20220729 圆饼出击

#完成所有种类洪荒古宝升阶至混沌古宝功能（补充洪荒缠绕、洪荒闪避、洪荒中毒三类古宝的升阶）

#更新混沌秘境所有古宝掉落为混沌级别（更新混沌缠绕、混沌闪避、混沌中毒三类古宝的掉落）

#修正【娲皇】（治疗）古宝部分错误文案

PS：G胖已经不给曝光量了，如果觉得小破游还可以，请投个好评，让小破游好好活下去。无论如何，狮子都会继续努力将小破游打磨得越来越好玩的！

Q群：632515086（此群新开，老群已满，群骚气的程度与游戏文案成正比！）