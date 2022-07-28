研发日志XII：【武林志】新增经脉系统，机关按图索骥玩法上线

赤日炎炎，酷暑已至。感谢各位大侠长期以来的等待与支持，我们将进行新一轮版本更新。目前战斗系统的各块面重做正在有条不紊的进行中，除此以外，外域版本地图也已经优化至十之七八，相对应的关卡玩法和剧情正在加班加点的进行铺设，新的新手剧情也将在不久的将来与大家见面。而本次版本更新，我们要向大家开放的内容则如下：

【新增经脉系统】

在本次版本更新中，我们新增了经脉系统，经脉系统包含任督二脉、十二正经、奇经八脉与构成它们的各个穴位，消耗在任务、战斗、修行中获得的真气便可以沿经脉顺序打通穴位，提升实力。

任督二脉决定了人物的基础属性及武学境界，当任督二脉打通后，玩家可以服用丹药运行新周天，对各个穴位进行升级凝练；打通属于十二正经的穴位则可以带来单方面的提升，奇经八脉则为特殊的穴位打通方法，带来意想不到的提升。此外，穴位的打通也是玩家修炼内功心法的基础，只有打通特定的穴位，才能将身上的内功修炼到更高一层。





在打通穴位后，将穴位连点成线，即为运气路线。在特定经脉上的运气路线可以提供额外属性如阴、阳属性的加成。如果运气路线经过的穴位与装备的内功指定的穴位匹配，将再额外提供属性加成。

【新增若干新玩法】

我们在本次更新中加入了若干新玩法解谜、机关、按图索骥等。解谜包含一系列环环相扣的线索；机关需要解开沈家堡顶龙头机关来获取龙口中之画；捡起地图的模型后将接取按图索骥任务，根据龙头机关获得的画找寻画中场景。







【其他更新优化】

新增进程任务系统；

重置装备系统；

新增掉落拾取功能；

重置随机掉落物品规则；

新增两条主线剧情任务链；

更新英雄村大部分NPC待机动作；

删减村镇中巡游NPC数量；

系统性的修订了中原剧情内容；

调整怪物属性难度；

修改武学招式获取途径；

修改商店售卖物品；

修改装备道具获取途径；

关闭天赋系统；

新增一批药品及强化材料；

新增消耗品制作系统。

以上就是本期研发日志的全部内容了，由于本次版本更新内容较多，无论是剧情、系统、或者玩法方面，较之原版本功能移除以及新增也较多，版本更新完成后，烦请大侠们务必开设新档重新体验。