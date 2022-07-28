7/28 更新及优化

●BUG修复

1.修复归墟指技能书描述错误的BUG

2.修复雷神锤镶嵌后没有效果的问题

3.克莉丝汀的魔渊之咒技能效果由降低100%伤害改为双攻*0

4.修复炙光武器类型描述错误问题

5.修复曹操觉醒后霸道连环击伤害未实际加成的问题

6.修复塞西莉魔法没有再次释放的问题

●新增优化

1.设置界面加入物品排序

2.加快抽奖动画

3.优化进入战斗黑屏问题 应该能够快个1/3-1/2左右

4.设置加入屏蔽物品掉落动画

5.挂机自动出售增加灰装，白装

●新增内容

1.新增不朽装备 迷香烧鸡 掉落于35级深渊 效果为提高遇到前所未见及亘古未有的几率

2.新增不朽装备 牛盾的苹果 掉落于35级深渊 效果为变成牛头人

3.新增19层神秘生物 瞎子 胖头鱼

4.新增13层神秘生物 甲鱼

5.仙履奇缘加回保留能量值