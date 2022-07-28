7月28日臨時メンテナンスのお知らせ

啓示者の皆様、こんにちは。
日頃より『Tree of Savior Japan』をご愛顧いただきありがとうございます。
本日以下の時刻に臨時メンテナンスを実施致します。
【臨時メンテナンス予定時間】
2022年7月28日(木) 12：00～2022年7月28日(木) 13：00
※メンテナンスの状況に応じて、終了時刻が前後する場合があります。
【対象サーバー】
・全サーバー
【臨時メンテナンス内容】
・一部のコンテンツで稀に[Summer Festa]特別な氷を獲得できない事象の修正
・昨日の臨時メンテナンス以前にゲームへログインし、「[サマキャン]から始まる名称のアイテム」が消滅してしまった啓示者様を対象に該当アイテムの復旧対応
▶該当アイテムはバラック1、1番目のキャラクターのマーケット受取箱へ支給される予定です。
・一部のスキルジェム名のテキストを修正
メンテナンス中はゲームをご利用いただけません。
啓示者の皆様には多大なご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご協力のほどよろしくお願い致します。
『Tree of Savior Japan』 運営チーム
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