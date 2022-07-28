7月28日臨時メンテナンスのお知らせ

啓示者の皆様、こんにちは。

日頃より『Tree of Savior Japan』をご愛顧いただきありがとうございます。

本日以下の時刻に臨時メンテナンスを実施致します。

【臨時メンテナンス予定時間】

2022年7月28日(木) 12：00～2022年7月28日(木) 13：00

※メンテナンスの状況に応じて、終了時刻が前後する場合があります。

【対象サーバー】

・全サーバー

【臨時メンテナンス内容】

・一部のコンテンツで稀に[Summer Festa]特別な氷を獲得できない事象の修正

・昨日の臨時メンテナンス以前にゲームへログインし、「[サマキャン]から始まる名称のアイテム」が消滅してしまった啓示者様を対象に該当アイテムの復旧対応

▶該当アイテムはバラック1、1番目のキャラクターのマーケット受取箱へ支給される予定です。

・一部のスキルジェム名のテキストを修正

メンテナンス中はゲームをご利用いただけません。

啓示者の皆様には多大なご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご協力のほどよろしくお願い致します。

『Tree of Savior Japan』 運営チーム