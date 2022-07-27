《生死狙击2》7月28日版本更新公告

嗨，亲爱的狙友们！

7月28日上午6:00-10:00，我们将对全渠道服务器进行停机维护更新，维护完成后将向全服玩家发放补偿福利。维护期间将无法登录游戏，请大家合理安排游戏时间~感谢您的支持与理解！

【维护信息】

**2022/07/21806:00 — 2022/07/28 10:00

预计更新大小：1.5GB**

维护时间及更新包体大小可能会根据实际情况有所调整。

【维护补偿】

金币300，银币3000；若维护时间意外延长，每延迟1小时额外增加100金币补偿。



维护补偿将在维护完成后向全服玩家发放（邮件有效期为3天，请各位狙友及时上线领取）

【新增和调整】

**

活动

**

朱利奥的神圣盟约结束时间调整为8月4日07:00

**

武器

**

【狙击步枪】

Kar98K枪械数值调整 腿部伤害系数 0.8 ->0.7 (任何距离击中腿部无法一击致死) 开镜时移动速度为奔跑状态时的 60% -> 50%

MSR 开镜时移动速度为奔跑状态时的 60% -> 50%

AWM 开镜时移动速度为奔跑状态时的 60% -> 50%

【精准步枪】

VSSM 爆头系数 2.5 -> 3

SG550伤害数值调整 基础伤害 44 -> 50 爆头系数 2.5 -> 2.75 降低了伤害的距离衰减，提升远距离作战能力

TYPE56伤害数值调整 爆头系数 2.5 -> 2.75 降低了伤害的距离衰减，提升远距离作战能力

MK14 EBR伤害数值调整 爆头系数 2.5 -> 2.75 降低了伤害的距离衰减，提升远距离作战能力



【其他枪械】

XM8瞄准稳定度+12%

QJB95提升中距离伤害

P90枪械数值调整 腰射精准度降低10% 爆头系数 2 -> 1.6

ASVAL枪械数值调整 腰射精准度降低13% 爆头系数 3 -> 2.5

RPK枪械数值调整 垂直后坐力降低10% 弹道变向由连射数达到15/40/75时变向调整为连射数达到25/60时变向



**

大厅和界面

**

军团搜索优化：现在可以进行模糊搜索

新增超宽分辨率支持：支持21:9显示器的34401440、14401080、2560x1080和3840x1600分辨率

BUG修复

修复部分情况下游戏崩溃的问题

修复设置界面软骨开关功能失效的问题

修复大厅武器界面武器描边抖动的问题

优化游戏内存

优化游戏内卡顿情况

提升局内加载速度

提升大场景地图下的树木性能 个人信息显示 修复改名后客户端显示异常的问题 修复战绩里非1星王者全部显示为1星的问题 修复查看其他月卡账号名片时月卡标识丢失的问题 修复从其他界面打开玩家名片私聊后，再从排行榜进入私聊的情况下用户名显示不正确的问题

劫掠模式相关 修复劫掠模式准备阶段，选择完技能后被动直接生效的问题 修复技能选择界面，点击技能的图标没有被视为选中的问题 修复劫掠准备阶段转让队长会跳过3号和4号玩家的问题



再次感谢所有玩家一直以来对《生死狙击2》的大力支持！我们将携大家的期望与鼓励继续奋进，尽全力为大家带来更好的游戏体验！



《生死狙击2》项目组

2022年7月28日