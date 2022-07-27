7/27日 大型优化更新

●BUG修复

1.修复部分宠物技能空白问题

2.修复塞西莉无法进阶问题

3.修复奇怪的老妪休息过后会重置雷特诺招募的冷却时间

4.修复符石:木林，镶嵌效果错误问题

5.修复寒光珠链类型错误的问题

6.修复部分暗器只会攻击一次的问题

7.修复横扫千军会额外消耗TP问题

8.修复仙履奇缘会保留TP的问题

9.增加修复报错"forgetSKill" 如果报错 请去找仓库管理员修复装备

10.修复雷电宝珠无法镶嵌的问题，老的依然不能用的话可能需要刷最新的

11.修复燃烬护手护手等级需求错误问题

12.修复紫霞仙子技能属性描述错误问题

13.修复秘术绸缎高冠需要等级有误问题

14.修复部分NPC文本错误问题

15.修复尊崇束带等级需求错误的问题

●新增优化

1.现在人物图鉴点击人物可查看该人物技能

2.优化窗口拓展说明，现在不再会被挡住

●新增

1.新增人物荒天帝

2.一株草新增特效:草字剑(草字剑诀及草灭剑诀伤害+25%) 需要刷新的

3.大厅新增一名招募员，一名深渊使徒及滑稽使徒，每段时间可以领取奖励