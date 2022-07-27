●BUG修复
1.修复部分宠物技能空白问题
2.修复塞西莉无法进阶问题
3.修复奇怪的老妪休息过后会重置雷特诺招募的冷却时间
4.修复符石:木林，镶嵌效果错误问题
5.修复寒光珠链类型错误的问题
6.修复部分暗器只会攻击一次的问题
7.修复横扫千军会额外消耗TP问题
8.修复仙履奇缘会保留TP的问题
9.增加修复报错"forgetSKill" 如果报错 请去找仓库管理员修复装备
10.修复雷电宝珠无法镶嵌的问题，老的依然不能用的话可能需要刷最新的
11.修复燃烬护手护手等级需求错误问题
12.修复紫霞仙子技能属性描述错误问题
13.修复秘术绸缎高冠需要等级有误问题
14.修复部分NPC文本错误问题
15.修复尊崇束带等级需求错误的问题
●新增优化
1.现在人物图鉴点击人物可查看该人物技能
2.优化窗口拓展说明，现在不再会被挡住
●新增
1.新增人物荒天帝
2.一株草新增特效:草字剑(草字剑诀及草灭剑诀伤害+25%) 需要刷新的
3.大厅新增一名招募员，一名深渊使徒及滑稽使徒，每段时间可以领取奖励
再刷一把 PlayAgain update for 27 July 2022
7/27日 大型优化更新
●BUG修复
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