《R2Beat：音速觉醒》7月27日维护开服公告

亲爱的《R2Beat：音速觉醒》玩家：

7月27日服务器维护完毕，服务器已开启，可以正常进行游戏。

衷心感谢大家对我们的支持与关注！

《R2Beat：音速觉醒》官方网站

本次维护内容：

1.商城上架部分新服饰套装；

2.商城上架部分新金币服饰；

3.商城下架部分服饰套装；

4.修复部分游戏Bug；

5.维护补偿：金钥匙*1

开服后官方会在论坛、QQ群、贴吧提前发布公告告知版本更新内容与活动等游戏前瞻。

特别感谢长期以来持续向我们反馈各类问题和优化建议的各位玩家！

《R2Beat：音速觉醒》有你更精彩！