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R2Beat: 音速觉醒 update for 27 July 2022

《R2Beat：音速觉醒》7月27日维护开服公告

Share · View all patches · Build 9197424 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community
This build has not been seen in a public branch.

亲爱的《R2Beat：音速觉醒》玩家：

7月27日服务器维护完毕，服务器已开启，可以正常进行游戏。
衷心感谢大家对我们的支持与关注！

《R2Beat：音速觉醒》官方网站

本次维护内容：
1.商城上架部分新服饰套装；
2.商城上架部分新金币服饰；
3.商城下架部分服饰套装；
4.修复部分游戏Bug；
5.维护补偿：金钥匙*1

开服后官方会在论坛、QQ群、贴吧提前发布公告告知版本更新内容与活动等游戏前瞻。
特别感谢长期以来持续向我们反馈各类问题和优化建议的各位玩家！
《R2Beat：音速觉醒》有你更精彩！

Changed depots in stage branch

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Depot 1630281
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