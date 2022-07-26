 Skip to content

Start typing to see game suggestions. This only suggests apps that have a store page.

Only apps with a store page are suggested. Enter Submit to view all results. Ctrl+Enter View and filter in instant search.
Close ×

灵墟 update for 26 July 2022

7月26日更新

Share · View all patches · Build 9192157 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

• 提高白皮狂狼和食魂妖兽掉落魂格的概率
• 增加金石镇的古玩店老板出售紫色古董
• 修改【艮山神君】为橙色灵兽-可以使用洗髓丹【灵兽】刷新改灵兽属性
• 提高势力委托获得势力声望，魂力经验，铜钱
• 加强寒城刘三刀
• 寒城泰丰楼-冷山增加委托
• [fix] 修复幸运符提升幸运，重新读取存档导致幸运不正确bug
• [fix] 修复宠物洗髓导致幸运不正确的bug
• [fix] 修复装备洗炼幸运词条导致幸运不正确的bug
• [fix] 任务文本描述错误
• [fix] 修复沈邑尘轮回之后的魂印效果-攻速提升20%
• [fix] 魂格-玉如意错误问题，应该是增加命中
• [fix] 修复钓鱼称号不给属性的bug
• [fix] 怪物信息描述错误

Changed files in this update

Depot 1986011
  • Loading history…
SteamDB has been running ad-free since 2012.
Find out how you can contribute.
Open link