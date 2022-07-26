• 提高白皮狂狼和食魂妖兽掉落魂格的概率
• 增加金石镇的古玩店老板出售紫色古董
• 修改【艮山神君】为橙色灵兽-可以使用洗髓丹【灵兽】刷新改灵兽属性
• 提高势力委托获得势力声望，魂力经验，铜钱
• 加强寒城刘三刀
• 寒城泰丰楼-冷山增加委托
• [fix] 修复幸运符提升幸运，重新读取存档导致幸运不正确bug
• [fix] 修复宠物洗髓导致幸运不正确的bug
• [fix] 修复装备洗炼幸运词条导致幸运不正确的bug
• [fix] 任务文本描述错误
• [fix] 修复沈邑尘轮回之后的魂印效果-攻速提升20%
• [fix] 魂格-玉如意错误问题，应该是增加命中
• [fix] 修复钓鱼称号不给属性的bug
• [fix] 怪物信息描述错误
灵墟 update for 26 July 2022
7月26日更新
• 提高白皮狂狼和食魂妖兽掉落魂格的概率
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