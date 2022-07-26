《灵墟》更新计划前瞻与版本更新方式调整

各位渡魂人大家好！感谢大家对《灵墟》的支持，在游戏EA以来，有很多渡魂人为我们提出了各种各样有助于优化游戏体验的意见，制作组整理了大量反馈后，有针对性地进行了部分内容的优化，在一定程度上提高了游戏的体验。我们会再接再厉，力求在接下来的更新中给大家带来更多的内容和全新玩法。

现在向大家公布制作组2022年秋季的开发计划，敬请期待！

有很多玩家都在关注主线剧情的进展，制作组可以肯定地告诉大家，全新的主线剧情正在紧锣密鼓的制作中，下一阶段的主线剧情将渐入高潮，预计会在2022年秋季与大家见面，同时，还会有数个全新的、人文风情独特的城镇等待大家探索。

新势力&全新世界建设玩法的相关设定和逻辑已经实现，正在进行玩法调整和资源填充，在完成玩法调整并进行功能性测试后就会与大家见面。

世界事件扩展玩法已经进入测试阶段：诸如传统节日大型集会；全新的世界事件；世界玩法扩展等，在接下来的一段时间内会陆续更新到线上版本中。

以上便是Q3的整体开发计划，当然，还有一些停留在概念阶段的玩法如：赌坊、全新的皇城司等也会陆续的提上讨论日程，如果各位渡魂人还有其他一些可能加入游戏当中的玩法或意见也可以随时留言或加入玩家群与制作组对话探讨，制作组将尽可能把一切有助于提高游戏性的想法和体验实现到游戏当中！

未来一个季度的开发计划已经与大家介绍完毕，接下来和大家说一下后续版本更新方式的调整：

1、制作组将继续以日更的方式修复bug、优化简单细节

2、新功能、玩法或大型优化将于每周五进行更新

当然，上述的全部只是下一阶段的更新计划前瞻，远非《灵墟》最终的样子，我们将继续根据大家对游戏的反馈和建议，持续调整和补充我们后续的更新计划，争取还原出大家心中那片自由的、具有温度的灵武大陆。

最后，针对7月11日立下的打脸flag进行一个简单的说明：

已完成的优化有：怪物经验调整、优化钓鱼系统、优化烹饪系统、优化背包系统、优化宝图显示

未完成的优化有：野外遇怪方式调整、优化门派系统、优化种植系统

因为诸如加入了更紧急的优化任务（诸如英魂记忆线索提示、墟石系统整体调整、优化各类显示信息等）、反向优化（野区增加明雷）等原因，导致部分许下的flag没有完成，不过会在接下来的一段时间内尽快将以上未完成内容更新至线上版本。我们真的有在做啦！

1、野外遇怪方式调整（调整野外的暗雷分布、取消明雷设计，已上线）

2、优化门派系统（于门派内增加可以获得门派声望的协助任务，已于7月25日晚间更新；门派副本重新设计，已规划制作，近期上线）

3、优化种植系统（随身田地灵器——计划中，上线时间待定）

好了，以上就是本次公告的全部内容了，官方群和steam社区的留言制作组会持续关注，我们将结合大家的反馈对《灵墟》进行持续性的优化和新内容的开发工作，再次感谢各位渡魂人的全力支持！

官方QQ群：534061638

《灵墟》制作组

2022年7月26日