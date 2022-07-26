7.26 大型优化更新

1.增加QE翻页

2.菜单加入回城存档功能 开启后使用指路灯回城

3.挑战模式下通关20层时增加反悔功能，可以不删档直接进入大世界，改存档转变为自由模式

4.修复大太阳药水制作错误的问题

5.增加备战人物，可以吃到战斗经验

6.修复野性（4）暴击率加成错误的问题

7.修复金光印武器词条错误技能加成问题

8.修复魔法学院技能描述错误问题

9.修复狂风斧法类型错误问题

10.修复通关十二层没得到成就的问题，通关后再次找他会获得该成就

11.优化一键出售很慢的问题 现在秒卖 我测试2000件词条装1秒结束

12.修复黑色眼罩是板甲的问题

13.修复至尊宝额外释放横扫千军需要TP的问题

14.修复4女战士无法触发的BUG

15.修复部分符石加成错误的BUG

16.修复十字斩·灭没有回复TP值的问题

17.野兽追猎者套装效果更改为百步穿杨的伤害提高200%

18.修复紫气剑诀属性描述错误问题

19.斗魂胸甲效果改为碎骨腿伤害提高175%

20.修复人物仓库一些骚操作会导致报错的BUG

21.修复火海披风等级需求错误问题

22.修复光荣描述错误问题

23.修复克莉丝汀怨咒无法对所有敌人施加DEBUFF的问题

24.修复符能镀层暴击闪避加成错误问题

25.修复龙拳无效的Bug

26.增加备战 设置里面开启

27.抽卡几率上调，后续会考虑更好的方式获取人物 雷德诺不朽抽取几率提高1% 雷特诺精良抽取降低5%，史诗提高5%

28.自选礼盒现在没有办法取消

29.增加挑战模式获得的全局属性加成 普通难度上调至4% 噩梦6% 地狱10% 可叠加 全局通用 已通关的依然可以享受更新带来的效果