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再刷一把 PlayAgain update for 26 July 2022

7.26 大型优化更新

Share · View all patches · Build 9191697 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

1.增加QE翻页
2.菜单加入回城存档功能 开启后使用指路灯回城
3.挑战模式下通关20层时增加反悔功能，可以不删档直接进入大世界，改存档转变为自由模式
4.修复大太阳药水制作错误的问题
5.增加备战人物，可以吃到战斗经验
6.修复野性（4）暴击率加成错误的问题
7.修复金光印武器词条错误技能加成问题
8.修复魔法学院技能描述错误问题
9.修复狂风斧法类型错误问题
10.修复通关十二层没得到成就的问题，通关后再次找他会获得该成就
11.优化一键出售很慢的问题 现在秒卖 我测试2000件词条装1秒结束
12.修复黑色眼罩是板甲的问题
13.修复至尊宝额外释放横扫千军需要TP的问题
14.修复4女战士无法触发的BUG
15.修复部分符石加成错误的BUG
16.修复十字斩·灭没有回复TP值的问题
17.野兽追猎者套装效果更改为百步穿杨的伤害提高200%
18.修复紫气剑诀属性描述错误问题
19.斗魂胸甲效果改为碎骨腿伤害提高175%
20.修复人物仓库一些骚操作会导致报错的BUG
21.修复火海披风等级需求错误问题
22.修复光荣描述错误问题
23.修复克莉丝汀怨咒无法对所有敌人施加DEBUFF的问题
24.修复符能镀层暴击闪避加成错误问题
25.修复龙拳无效的Bug
26.增加备战 设置里面开启
27.抽卡几率上调，后续会考虑更好的方式获取人物 雷德诺不朽抽取几率提高1% 雷特诺精良抽取降低5%，史诗提高5%
28.自选礼盒现在没有办法取消
29.增加挑战模式获得的全局属性加成 普通难度上调至4% 噩梦6% 地狱10% 可叠加 全局通用 已通关的依然可以享受更新带来的效果

Changed files in this update

Depot 2059791
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