如何修改【非Unicode程序使用语言】

Step1

. 请打开控制面板 --> 选择 地区

Step2

选择系统管理选项卡 --> 非Unicode程序使用的语言：目前的系统区域设置

Step3

请选择 中文（繁体，台湾）。并把Beta:使用Unicode UTF-8提供全球语言支持 设置为 未勾选 状态(部分系统默认为选中状态，请不要勾选）。 并确定您的显示适配器驱动程序已更新至最新，再进入游戏试试。

乱码问题

请修改您的【非Unicode程序使用语言】，改为 中文（繁体，台湾）