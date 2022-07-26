【お知らせ】『プロe棋士決定戦・第一回挑神戦』結果（2022.07.26）

株式会社シルバースタージャパン（本社：岐阜県岐阜市、代表取締役：山本成辰）は、2022年7月23日に開催されました「プロe棋士決定戦」及び「第一回挑神戦」につきまして、以下の内容をお知らせいたします。
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<<プロe棋士決定戦結果>>
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『プロe棋士選抜大会』(公認ポイント大会)ポイント上位4名による決勝を行った結果、以下の2名が一般社団法人日本eスポーツ連合のプロライセンスを獲得し、「プロe棋士 四段」となりました。
- まこと’ 選手（ジャパン・ｅスポーツ・プロライセンス）
- 公人直人 選手（ジャパン・ｅスポーツ・プロライセンス）
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<<第一回挑神戦結果>>
同日に開催されたプロe棋士8名によるタイトル戦「挑神戦」の結果は以下となり、れお選手が初代挑神となりました。
これにより、JeSU最年少プロプレイヤーの れお選手は、初の三冠（電棋・銀星・挑神）達成です。**
また、これに伴い、弊社が定めるプロe棋士昇段規定（https://rtbs.jp/information/rules/e-promotion/pro/ ）により、れお選手は九段に昇段いたしました。
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<<YouTubeアーカイブ配信>>
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「プロe棋士決定戦」及び「第一回挑神戦」は、YouTubeでアーカイブ配信中です。
是非ご覧ください。
◆ 関連サイト
◇ 株式会社QTnet 公式HP：
https://www.qtnet.co.jp/
◇ esports Challenger’s Park 公式HP：
https://challepa.jp/
◇ シルバースタージャパンHP：
https://www.silverstar.co.jp/
◇ 一般社団法人日本eスポーツ連合HP：
https://jesu.or.jp/
◇ リアルタイムバトル将棋®オンライン公式HP：
https://www.silverstar.co.jp/02products/rtbs_online/
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