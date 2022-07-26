【稳定版本0.9.1.156/测试版本0.9.2.465】7.26更新公告

更新：

麒麟·前篇离火门的麟庙又重新开放了。

这一次更新的麒麟剧情由各种零散的片段组合而成。

其中部分内容需要成为离火弟子才可以触发。

在离火门内，50年后的宗门广场处可以触发绝焰堂召回宗门弟子的事件，而成为金丹长老后则可以获得任务螳螂捕蝉。同时还对与麒麟任务相关的原有剧情做出了相应的调整。

在离火门之外，还有120年后的天机阁彩蛋与200年后天星城坊市的彩蛋。

目前的剧情到300年后麒麟回归离火门时暂告段落。

添加了门派中派发任务的系统

在派发任务的系统中，你可以通过消耗门派声望和灵石，悬赏门中弟子帮你收集四品及以下的常见丹药、药材和炼器材料。

不过在这之前，你要先成为门派长老，然后就可以在宗门大殿发布任务了。派发任务时会根据你需求的物品扣除你的灵石，同时每派发一个类型的任务都会扣除一点声望。

门派中的练气和筑基期弟子会根据自己的能力接取任务，并在接取后的一段时间内完成任务。而如果任务的要求过高，就有可能无人问津，这时可以取消任务，并取回自己的灵石。

天机阁交易会

天机阁交易会是在天机阁拍卖会之外举办的另一个小型交易会。

这个小型交易会面向元婴和化神期修士，旨在通过以物易物的方式换到能够满足元婴期修士需求的宝物。

在你突破到元婴期，并且参加完一届天机阁拍卖会后就会被邀请参加这样一场小型交易会，并在这之后开启交易会的相关功能。

更新了战场中武器的展示效果

现在在战斗中，会显示出你携带的武器类法宝。

同时在使用法宝时也会有相应的施法动画。

场景更新更新了天星城坊市和海上坊市的场景图

新的丹药玄古丹：寿元+5,资质+1（不可炼制）

新的药材

梧桐木：六品药材