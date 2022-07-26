【稳定版本0.9.1.156/测试版本0.9.2.465】7.26更新公告

更新：
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麒麟·前篇离火门的麟庙又重新开放了。
这一次更新的麒麟剧情由各种零散的片段组合而成。
其中部分内容需要成为离火弟子才可以触发。
在离火门内，50年后的宗门广场处可以触发绝焰堂召回宗门弟子的事件，而成为金丹长老后则可以获得任务螳螂捕蝉。同时还对与麒麟任务相关的原有剧情做出了相应的调整。
在离火门之外，还有120年后的天机阁彩蛋与200年后天星城坊市的彩蛋。
目前的剧情到300年后麒麟回归离火门时暂告段落。
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添加了门派中派发任务的系统
在派发任务的系统中，你可以通过消耗门派声望和灵石，悬赏门中弟子帮你收集四品及以下的常见丹药、药材和炼器材料。
不过在这之前，你要先成为门派长老，然后就可以在宗门大殿发布任务了。派发任务时会根据你需求的物品扣除你的灵石，同时每派发一个类型的任务都会扣除一点声望。
门派中的练气和筑基期弟子会根据自己的能力接取任务，并在接取后的一段时间内完成任务。而如果任务的要求过高，就有可能无人问津，这时可以取消任务，并取回自己的灵石。
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天机阁交易会
天机阁交易会是在天机阁拍卖会之外举办的另一个小型交易会。
这个小型交易会面向元婴和化神期修士，旨在通过以物易物的方式换到能够满足元婴期修士需求的宝物。
在你突破到元婴期，并且参加完一届天机阁拍卖会后就会被邀请参加这样一场小型交易会，并在这之后开启交易会的相关功能。
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更新了战场中武器的展示效果
现在在战斗中，会显示出你携带的武器类法宝。
同时在使用法宝时也会有相应的施法动画。
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场景更新更新了天星城坊市和海上坊市的场景图
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新的丹药玄古丹：寿元+5,资质+1（不可炼制）
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新的药材
梧桐木：六品药材
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新的男修五官素材添加了一种新的男修眼睛
优化：
- 在大量剧情过程中加入了自动存档。
- 优化了两派之争后续任务的剧情和文案。
- 添加了老爷爷界面中有功法可以请教时的红点提醒。
- 加入了第一次开启创意工坊时的提示内容。
Bug修复：
- 修复了化神前通过快速存读档可以在化神时获得多种大道加成的bug
- 修复了离火门筑基期弟子会装备两本引火诀的bug
- 修复了在宁州古迹中没有获得玄清天衍录宁州古迹任务就无法完成的bug（老档可以在重返天魔眼前和老爷爷对话完成这个任务，如果在重返天魔眼后了，可以忽视这个任务正常玩下去）
- 修复了NPC数据保存错误导致的拍卖会有概率卡死的bug
- 修复了药材品级标签错误的bug
- 修复了海上妖兽的战斗触发和剧情对话冲突导致剧情战斗被妖兽战斗覆盖的bug
- 修复了NPC有概率出现不同身份和经历的同名克隆人的bug（只影响了生成，对原有存档中已生成的NPC没有影响）
- 修复了一次性送NPC过多礼物会导致好感度变负的bug
- 修复了白帝楼的物品悬赏任务增加的不是宁州声望的bug
- 修复了凤灵妖火无法正常触发火系悟道中的相生效果的bug
- 修复了辟毒珠子的辟毒效果能随着回合叠加的bug
- 修复了交易中NPC的喜好没有对妖兽材料正确加成的bug
- 修复了青柳木焰剑属性中没有火属性的bug
- 修复了血剑典-人灭在战场中的效果显示错误的bug
- 修复了墨居仁剧情战斗中背景错误的bug
- 修复了测试版中麒麟剧情中螳螂捕蝉任务无法触发的bug
被榨干的碎碎念：
修完bug同步一下稳定版本，顺便看看能不能解决一些奇奇怪怪的bug。
至于碎碎念，真的一滴都没有了→ →
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