• 优化种植，上次种植过的种子会出现在第一个的位置

• 移除击杀boss概率掉落通用紫色魂格

• 玉姑娘出售白菜包子数量修改为10

• 乡场大道击杀白皮狂狼概率掉落通用紫魂格-狂狼残魄

• 妖兽巢穴击杀食魂妖兽概率掉落通用紫魂格-妖兽食魂

• 修复古董成就，制作装备成就

• 炼丹技艺影响成功率，1级提升5%

• 门派增加协助任务，改善门派好感的获取

• [fix]转运丹中没有丹药分类bug

• [fix]青云步学习提示错误bug

• [fix] 驿站睡觉铜币消耗和显示的不一致

• [fix] steam成就问题

• [fix] 沈邑尘功法青云步使用条件与描述不符

• [fix] 转运丹无法在丹药背包的四个分类里找到

• [fix] 白菜包子一次只能购买一个

• [fix] 马岭关私塾异闻任务怪物等级描述错误

• [fix] 夜晚出现的灵魂可多次无消耗交换古董