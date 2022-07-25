1.修复仙履奇缘羁绊的问题
2.修复锋芒使用一闪不触发特效的问题
3.修复操火者描述错误问题
4.修复塞西莉学习寒霜之握以后，爆冰无法释放第二次的问题
5.再次修复魔暴龙3件套无效的问题
6.修复智甚七星闪只能够使用拳套释放的问题
7.天之上 新增 世界BOSS镇凶塔 （自由模式通关后到达的地图）
8.修复鱼干玩具等级错误问题
9.修复【击杀后再次释放该技能】未生效BUG
10.修复部分仓库，宠物报错问题
11.菜单设置增加手动战斗中屏蔽粗糙，普通，优秀及精良装备掉落
12.PC端增加WASD移动 J确认 K返回 1号键快速使用指路灯回到大厅
13.11层地下河 新增查看符文之语组合NPC，需要支付30万精魂
14.修复神秘生物没有播报的问题，回一次大厅会自动修复
15.20分钟抽人物NPC与30分钟抽人物NPC时间不对等 会造成来回回城的问题，将20分钟改为15分钟
16.修复诸葛亮追风逐月没有必爆击BUG
17.挂机自动存档从代码上来看没问题，我们更改了存档形式，应该没什么问题了
18.知识大厅增加深渊派对邀请函出售
19.修复通关第四层以后普通难度不给沙和尚而是自由模式给的问题
再刷一把 PlayAgain update for 25 July 2022
7.25 大型优化更新
1.修复仙履奇缘羁绊的问题
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