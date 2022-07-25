7.25 大型优化更新

1.修复仙履奇缘羁绊的问题

2.修复锋芒使用一闪不触发特效的问题

3.修复操火者描述错误问题

4.修复塞西莉学习寒霜之握以后，爆冰无法释放第二次的问题

5.再次修复魔暴龙3件套无效的问题

6.修复智甚七星闪只能够使用拳套释放的问题

7.天之上 新增 世界BOSS镇凶塔 （自由模式通关后到达的地图）

8.修复鱼干玩具等级错误问题

9.修复【击杀后再次释放该技能】未生效BUG

10.修复部分仓库，宠物报错问题

11.菜单设置增加手动战斗中屏蔽粗糙，普通，优秀及精良装备掉落

12.PC端增加WASD移动 J确认 K返回 1号键快速使用指路灯回到大厅

13.11层地下河 新增查看符文之语组合NPC，需要支付30万精魂

14.修复神秘生物没有播报的问题，回一次大厅会自动修复

15.20分钟抽人物NPC与30分钟抽人物NPC时间不对等 会造成来回回城的问题，将20分钟改为15分钟

16.修复诸葛亮追风逐月没有必爆击BUG

17.挂机自动存档从代码上来看没问题，我们更改了存档形式，应该没什么问题了

18.知识大厅增加深渊派对邀请函出售

19.修复通关第四层以后普通难度不给沙和尚而是自由模式给的问题