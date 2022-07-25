【测试版本0.9.2.463】7.25更新公告

【重要】本次更新内容仅在测试版本更新，会有较多的bug，将在版本稳定后同步到steam默认版本（稳定版本）。

如果想体验测试版内容，需要加入测试，具体加入方式在公告最后。

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Bug修复：

修复了海上妖兽的战斗触发和剧情对话冲突导致剧情战斗被妖兽战斗覆盖的bug 修复了NPC有概率出现不同身份和经历的同名克隆人的bug（只影响了生成，对 修复了一次性送NPC过多礼物会导致好感度变负的bug 修复了白帝楼的物品悬赏任务增加的不是宁州声望的bug 修复了凤灵妖火无法正常触发火系悟道中的相生效果的bug 修复了辟毒珠子的辟毒效果能随着回合叠加的bug 修复了交易中NPC的喜好没有对妖兽材料正确加成的bug 修复了麒麟任务中古神教元婴长老身份称呼错误的bug 修复了青柳木焰剑属性中没有火属性的bug 修复了血剑典-人灭在战场中的效果显示错误的bug 修复了师门毕业剧情和麒麟剧情中离火门金丹长老剧情冲突的bug

另外如果频繁出现闭关卡死或闪退的情况，可以试试取消订阅自定义立绘mod

本周碎碎念：

依旧是常规的周一修bug，不过是史诗级的→ →

说起来最近看到好多所谓的觅长生手机版的消息，但实际上那个所谓的手机版是完完全全的盗版，觅长生目前并没有手机版，并且因为盗版平台只进行了超级简单的移植，所以有着巨量的bug，还请大家注意不要在那个盗版程序中充值。

以上。

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一. 测试版本的开放方式：



在steam库中右键觅长生，打开属性，选择测试选项卡，在请选择您想要参与的测试内选择testbranch - 测试版，不用输入代码，关闭后更新即可。



二. 测试版本与正式版本的存档位置和存档续用



稳定版本存档位置：游戏根目录下，路径为觅长生/MCSSave/

测试版本存档位置：游戏根目录下，路径为觅长生/MCSSave_TestBranch/

觅长生文件夹的位置可以在steam中通过浏览本地文件找到，现在也可以通过云存档功能在测试版和稳定版中切换存档。



三. 测试版本须知

在测试版本中，你可能会遇到强度突变、花式bug或存档崩溃，请坐和放宽。

遇到问题的解决方案