系统更新 Change Log——抽屉筛选系统【1.2.2】

各位大不六人，盖亚近来天气依然炎热，请各位同胞注意避暑！

~~在推出了“笔记本推理系统”的大型引导更新后，我们一直在持续关注大家的反馈，新的系统确实完成了它的使命，我们看到很多新的通关评测，通关时间显著下降了，这说明在开启了“剧情模式”后，我们已经有效缩减了因重复等设计缺陷导致的问题，在此工作室在此感谢大家此前的反馈，是你们让游戏变得更好！

除此之外，我们也在关注选择“解谜模式”的玩家体验，在相对外部的引导——也就是笔记本系统不被打开的情况下，“解谜模式”自身的体验也需要被优化，因此，除了要增加类似“笔记本系统”的外部引导之外，我们必须在游戏流程内部进行相应的优化。

秀外慧中，才是真的进步！嘿嘿~~~

我真的不是在复读上一次的公告来凑篇幅，真的不是哦

那么！本次更新内容包括：

系统更新：

新增了晚上安排抽屉时的筛选器功能，安排变得更加方便了

更新了推理系统中的个别提示

BUG修复：

修复通关后无法获得西瓜糖导致成就无法正常解锁的问题

修复了桃心百货相关心愿导致的夜晚卡死问题

进步之星更新包即将完成！最后，大不六的魂！我们自己决定！