《后汉稽异录》测试版V0.75更新

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███████ 更新日志 ████████

————2022/07/25—————

【版本号】V0.75

【剧情】更新至36关本篇+1关外传。

【剧情】调整了「官渡之战」「邺城之战」「冀城争夺战」「汉中之战（二）」「定军山之战」的事件。

【剧情】追加了一位队友。

【平衡】调整了部分队友的能力/军略。

【平衡】调整了部分兵种克制关系。

【平衡】调整了部分军略的成功率计算方式。

【平衡】加强了发石车的威力。

【平衡】调整了校场花费的计算方式。

【平衡】调整了部分选择对各隐藏数值的影响值。

【补完】更新/追加了部分人物的头像。

【补完】追加了部分军略。

【补完】更新了部分军略的图标和说明。

【补完】更新了部分兵种的图像和动画。

【修正】修正了某些UI的措辞。

【修正】修正了某些选项触发上的错误。

【修正】修正了某些人物特性显示错位的错误。

【修正】修正了「官渡之战」一些事件的错误。

【修正】修正了「重装刀兵」「重装枪兵」「重甲枪骑」某些战斗动画的错误。

【修正】修正了「绵竹关之战」部分敌军撤退台词的错误。

【修正】修正了某些情况下主角三转可选职业不正确的错误。

【修正】修正了某些错字。