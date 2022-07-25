2022年7月25日版本更新说明：

游戏更新之后，若载入旧的存档存在一些问题，或者载入旧档之后存在跳出等问题，建议开新局，旧的存档信息与新的机制会有一些数据冲突与不兼容；

添加视角控制功能：俯视视角可以长按鼠标左键上下左右方便地拖动、观察大地图

添加新机制：君主在外巡行之时，击溃盗匪或者完成缉捕逃犯的任务，功绩值会得到提升，提升到一定的程度，官爵头头衔也会得到提升

更改君主角色进入制剑工坊或者指革工坊触发信息展现的机制，当人物靠近时会自动展现信息，人物离开后再次靠近，会再次展现；

在君主信息汇总框中，加入功绩值与君主在外（他国势力）的官爵的关系说明

调整并提升视角平移的速度

修复部分情况下，排行榜被截取而显示不全的BUG

添加设施升级说明，方便城邑信息汇总面板直接进行相应的城邑升级操作

更新并大量增添大地图上游走NPC、军阵将领的气泡话语数据库内容，同时调整话语框的展现频次与展现位置，避免过于频繁展现与话语框互相遮挡的情况；

对于先前反馈较多的黄土高原一带，没有地块染色的情况，做了调整，黄土高原依然在游戏中作为地理阻隔单元存在，在此基础上增添染色地块，其治所在位于今天的宁夏平原一带