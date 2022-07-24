挂机神话 20220725 圆饼出击

#实装洪荒免伤古宝、洪荒冰封古宝、洪荒流血古宝升阶至混沌级别的功能（剩余三个在做了在做了）

#更新混沌秘境掉落的免伤古宝、冰封古宝、流血古宝为混沌级别

#优化并精简错误日志的输出，减少其大小（为接下来的优化性能工作作准备）

PS：G胖已经不给曝光量了，如果觉得小破游还可以，请投个好评，让小破游好好活下去。无论如何，狮子都会继续努力将小破游打磨得越来越好玩的！

Q群：632515086（此群新开，老群已满，群骚气的程度与游戏文案成正比！）