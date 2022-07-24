版本号0.0.5.12更新

版本号0.0.5.12

2022年7月24日

新增

1.新增宗门自动升级建筑功能。（宗门经营管理系统面板）

优化

1.最高门派建筑等级提升至150级。

修复

1.修复了圣器陈列灵气的显示错误。

2.修复了精英状态缺失无法执行任务的bug。

3.修复了征伐敌方弟子异常死亡的bug。

《修仙立志传》目前处于抢先体验测试阶段，可玩性与数值持续优化中。

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