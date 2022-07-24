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修仙立志传 update for 24 July 2022

版本号0.0.5.12更新

Share · View all patches · Build 9180442 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community
This build has not been seen in a public branch.

版本号0.0.5.12
2022年7月24日
新增
1.新增宗门自动升级建筑功能。（宗门经营管理系统面板）

优化
1.最高门派建筑等级提升至150级。

修复
1.修复了圣器陈列灵气的显示错误。
2.修复了精英状态缺失无法执行任务的bug。
3.修复了征伐敌方弟子异常死亡的bug。

《修仙立志传》目前处于抢先体验测试阶段，可玩性与数值持续优化中。
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欢迎任何建议、意见及bug反馈，也欢迎有志同道合的朋友加群聊sao！

Changed depots in test branch

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Depot 1649731
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