版本号0.0.5.12更新

版本号0.0.5.12
2022年7月24日
新增
1.新增宗门自动升级建筑功能。（宗门经营管理系统面板）
优化
1.最高门派建筑等级提升至150级。
修复
1.修复了圣器陈列灵气的显示错误。
2.修复了精英状态缺失无法执行任务的bug。
3.修复了征伐敌方弟子异常死亡的bug。
《修仙立志传》目前处于抢先体验测试阶段，可玩性与数值持续优化中。
诚邀加入鞭策Q群：1032303023
欢迎任何建议、意见及bug反馈，也欢迎有志同道合的朋友加群聊sao！
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2.修复了精英状态缺失无法执行任务的bug。
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Changed depots in test branch