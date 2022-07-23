7月24日更新和BUG修复

《罪狱：soul》上线至今已有两日，这两日我们收到了许多玩家的反馈，针对大家提出的意见和建议，我们做出了以下更新：

1、对于许多玩家反馈的影响剧情体验的小游戏，我们做出了较大调整：大大降低了小游戏的挑战难度，如今的小游戏仅作为剧情的一种调剂，可以轻松地通过；对于之前一些会造成卡关的小游戏，我们新增了放弃挑战的选项，选择放弃以后不会影响剧情推进，仅仅会影响成就收集，若是想要达成全成就解锁彩蛋，可在通关剧情以后回头再来挑战。

2、优化了本地文件，修复了一些玩家在读档或者进行章节跳转时，出现卡顿、黑屏时间过长甚至卡退的情况。

3、修复了章节选择中，某些节点以及节点连接线显示错误，节点跳转内容错误的问题。

4、延长了第三个彩蛋的挑战时间，修复了第三个彩蛋解锁成功以后，再次打开仍要进行挑战的错误。

5、修复了部分文案错误以及对话内容超出对话框的问题。

（注：本次更新内容较多，有一定几率会造成部分玩家存档出现错误的情况，若是您遇到了这种情况，恳请您加入我们的QQ群：296073401，找到群主反馈您的问题，我们会竭尽全力为您解决，感谢大家的支持！）