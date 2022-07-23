版本号0.0.5.11更新

版本号0.0.5.11

2022年7月24日

优化

1.更新了部分图标的美术。

2.优化了宗门精英派遣收益计算公式，提高了精英派遣资源获得量。

修复

1.修复部分文本错误。

2.修复了门派金石资源异常的bug。

3.修复了命石系统按钮无法解锁的bug。

《修仙立志传》目前处于抢先体验测试阶段，可玩性与数值持续优化中。

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