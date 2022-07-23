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修仙立志传 update for 23 July 2022

版本号0.0.5.11更新

Share · View all patches · Build 9177626 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

版本号0.0.5.11
2022年7月24日
优化
1.更新了部分图标的美术。
2.优化了宗门精英派遣收益计算公式，提高了精英派遣资源获得量。

修复
1.修复部分文本错误。
2.修复了门派金石资源异常的bug。
3.修复了命石系统按钮无法解锁的bug。

《修仙立志传》目前处于抢先体验测试阶段，可玩性与数值持续优化中。
诚邀加入鞭策Q群：1032303023
欢迎任何建议、意见及bug反馈，也欢迎有志同道合的朋友加群聊sao！

Changed files in this update

Depot 1649731
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