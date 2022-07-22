 Skip to content

Start typing to see game suggestions. This only suggests apps that have a store page.

Only apps with a store page are suggested. Enter Submit to view all results. Ctrl+Enter View and filter in instant search.
Close ×

CrossingFrontier update for 22 July 2022

盡界戰線夏季社群賽開始報名囉！

Share · View all patches · Build 9170463 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community
This build has not been seen in a public branch.

各位開拓者們，在公開測試後的這一個禮拜，每一位開拓者的實力都以驚人的速度飛速成長，以一場社群賽決定誰是天下第一（起碼是夏季的天下第一）想必已經是不能避免的了，大家也等不及要在盡界戰線的社群比賽「Fight Club」大展身手了吧？

不論你是擅長與隊友配合，打出完美Wombo Combo的團戰型玩家，或是在單人接招上追求不斷變強的孤狼，這次的Fight Club都有能滿足你的舞台。賽事報名若有額滿情況採先搶先贏的制度，所以大家快點開報名表單看詳細資訊吧！

Fight Club：3V3 死鬥

  1. 比賽形式：3V3 死鬥模式
  2. 比賽日期：8/13 15:00
  3. 賽程表：待訂，依照報名隊伍數量作調整。
  4. 名次獎項：
    第一名隊伍：每人 1,000 鑽石
    第二名隊伍：每人 500 鑽石
    第三名隊伍：每人 200 鑽石
    參加獎：只要報名成功（在名額上限內完成報名並完賽）每人即可獲得30鑽石
    規則1：隊友之間不可重複選角
    複賽開始每場比賽各隊伍可選擇一隻角色禁止敵方隊伍使用
    報名表單：https://docs.google.com/forms/d/1p96eD00LrP2eQ4yhkQiXsnL7x0YVAjQemBaQC46NSTY/

Fight Club：Solo God

  1. 比賽形式：1v1 死鬥模式
  2. 比賽日期：8/20 15:00
  3. 賽程表：待訂，依照報名人數作調整。
  4. 名次獎項：
    第一名：800鑽石
    第二名：400鑽石
    第三名：160鑽石
    參加獎：只要報名成功（在名額上限內完成報名並完賽）即可獲得30鑽石
    *每場比賽雙方可各提供一隻角色做為禁用角色，該場比賽雙方皆不可使用該角色
    報名表單：https://docs.google.com/forms/d/1oSApM6w1vEEBL10vPR1Dl0upJ8ar-uXEoC0HqoSNuAw/

Changed depots in testing branch

View more data in app history for build 9170463
Depot 1222791
SteamDB has been running ad-free since 2012.
Find out how you can contribute.
Open link