盡界戰線夏季社群賽開始報名囉！

各位開拓者們，在公開測試後的這一個禮拜，每一位開拓者的實力都以驚人的速度飛速成長，以一場社群賽決定誰是天下第一（起碼是夏季的天下第一）想必已經是不能避免的了，大家也等不及要在盡界戰線的社群比賽「Fight Club」大展身手了吧？

不論你是擅長與隊友配合，打出完美Wombo Combo的團戰型玩家，或是在單人接招上追求不斷變強的孤狼，這次的Fight Club都有能滿足你的舞台。賽事報名若有額滿情況採先搶先贏的制度，所以大家快點開報名表單看詳細資訊吧！

Fight Club：3V3 死鬥

比賽形式：3V3 死鬥模式 比賽日期：8/13 15:00 賽程表：待訂，依照報名隊伍數量作調整。 名次獎項：

第一名隊伍：每人 1,000 鑽石

第二名隊伍：每人 500 鑽石

第三名隊伍：每人 200 鑽石

參加獎：只要報名成功（在名額上限內完成報名並完賽）每人即可獲得30鑽石

規則1：隊友之間不可重複選角

複賽開始每場比賽各隊伍可選擇一隻角色禁止敵方隊伍使用

報名表單：https://docs.google.com/forms/d/1p96eD00LrP2eQ4yhkQiXsnL7x0YVAjQemBaQC46NSTY/

Fight Club：Solo God