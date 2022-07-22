【测试版本0.9.2.461】7.22更新公告

【重要】本次更新内容仅在测试版本更新，会有较多的bug，将在版本稳定后同步到steam默认版本（稳定版本）。

如果想体验测试版内容，需要加入测试，具体加入方式在公告最后。

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更新：

麒麟·前篇

离火门的麟庙又重新开放了。

这一次更新的麒麟剧情由各种零散的片段组合而成。

其中部分内容需要成为离火弟子才可以触发。

在离火门内，50年后的宗门广场处可以触发绝焰堂召回宗门弟子的事件，而成为金丹长老后则可以获得任务螳螂捕蝉。

同时还对与麒麟任务相关的原有剧情做出了相应的调整。

在离火门之外，还有120年后的天机阁彩蛋与200年后天星城坊市的彩蛋。

目前的剧情到300年后麒麟回归离火门时暂告段落。 天机阁交易会

天机阁交易会是在天机阁拍卖会之外举办的另一个小型交易会。

这个小型交易会面向元婴和化神期修士，旨在通过以物易物的方式换到能够满足元婴期修士需求的宝物。

在你突破到元婴期，并且参加完一届天机阁拍卖会后就会被邀请参加这样一场小型交易会，并在这之后开启交易会的相关功能。 场景更新

更新了天星城坊市和海上坊市的场景图 新的丹药

玄古丹：寿元+5,资质+1（不可炼制） 新的药材

梧桐木：六品药材 新的男修五官素材

添加了一种新的男修眼睛

优化：

优化了剑类法宝的施法动画 添加了老爷爷界面中有功法可以请教时的红点提醒

Bug修复：

修复了药材品级标签错误的bug 修复了奎木索图标和战场形象不匹配的bug

本周碎碎念：

男爵终于回想起了他在三年前挖下的坑（其实是一直惦记着但是没时间填→ →）

34群也终于有了自己的名字，主要是突然想到还有个浪方海域没用（溜

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一. 测试版本的开放方式：



在steam库中右键觅长生，打开属性，选择测试选项卡，在请选择您想要参与的测试内选择testbranch - 测试版，不用输入代码，关闭后更新即可。



二. 测试版本与正式版本的存档位置和存档续用



稳定版本存档位置：游戏根目录下，路径为觅长生/MCSSave/

测试版本存档位置：游戏根目录下，路径为觅长生/MCSSave_TestBranch/

觅长生文件夹的位置可以在steam中通过浏览本地文件找到，现在也可以通过云存档功能在测试版和稳定版中切换存档。



三. 测试版本须知

在测试版本中，你可能会遇到强度突变、花式bug或存档崩溃，请坐和放宽。

遇到问题的解决方案