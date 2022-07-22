1.6.0.1版本更新说明

更新内容：

1.修复了在未通关第一关解锁裁判球的前提下，在角色选择界面无法进行裁判球预览的问题。

2.修复了于关卡6-7BOSS战在破坏平台后游戏报错的问题。

3.修复了在Loading前退出游戏，存档报错的问题

4.修复了按键设置中UI显示错位的问题。

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