1.6.0.1版本更新说明

更新内容：
1.修复了在未通关第一关解锁裁判球的前提下，在角色选择界面无法进行裁判球预览的问题。
2.修复了于关卡6-7BOSS战在破坏平台后游戏报错的问题。
3.修复了在Loading前退出游戏，存档报错的问题
4.修复了按键设置中UI显示错位的问题。
官方QQ群：833092494
有任何问题可联系客服QQ：4000722815反馈，我们将竭力为您解决。
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2.修复了于关卡6-7BOSS战在破坏平台后游戏报错的问题。
3.修复了在Loading前退出游戏，存档报错的问题
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