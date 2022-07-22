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Never Breakup update for 22 July 2022

1.6.0.1版本更新说明

Share · View all patches · Build 9169440 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

更新内容：
1.修复了在未通关第一关解锁裁判球的前提下，在角色选择界面无法进行裁判球预览的问题。
2.修复了于关卡6-7BOSS战在破坏平台后游戏报错的问题。
3.修复了在Loading前退出游戏，存档报错的问题
4.修复了按键设置中UI显示错位的问题。

官方QQ群：833092494
有任何问题可联系客服QQ：4000722815反馈，我们将竭力为您解决。

Changed files in this update

Depot 1111651
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