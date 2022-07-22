1，加入战斗加速功能，在设置界面打开
2，优化新手指引，更加详细为新手引导
3，技能界面加入各种BUFF介绍，点击打开
4，百异图出师界面加入出师时获得的绝学
5，创建角色提高资质出现60,70,80,90几率
6，击杀事件每月限制次数5次
（后面更新会取消此限制，但会出击杀过多会被通缉事件）
7，必闪BUFF持续回合降低至2~3回合
8，物品栏显示当前和总共物品数量
9，小地图指引出岛屿方向
10，轮回开局角色出师只有一个外功
11，降低血内上限药物价格为500元宝
12，灭门不再导致门派消失，降低其声望、资源、弟子等级
13，击杀和灭门事件战斗难度提高两成
修复如下BUG：
1，击杀武功会重复出现
2，战斗中反击会卡死
3，实装吸星BUFF，也就是杀内
4，血内上限药物不消耗元宝
5，个人争霸如果没有对手修改为与自己90%实力影对战
6，主线后运镖会战斗重叠
7，个人争霸反复第一轮
8，有个别玩家反馈师门情报无法完成，暂时观察（因为程序还没明确）
江湖百异图 update for 22 July 2022
2022.07.22 V0.82 更新说明
1，加入战斗加速功能，在设置界面打开
Some depots below may not display changed files because our bot does not the specific depot or game.
Game can be donated with a key, by sending a gift, or using curator system.
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