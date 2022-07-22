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江湖百异图 update for 22 July 2022

2022.07.22 V0.82 更新说明

Share · View all patches · Build 9168505 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

1，加入战斗加速功能，在设置界面打开
2，优化新手指引，更加详细为新手引导
3，技能界面加入各种BUFF介绍，点击打开
4，百异图出师界面加入出师时获得的绝学
5，创建角色提高资质出现60,70,80,90几率
6，击杀事件每月限制次数5次
（后面更新会取消此限制，但会出击杀过多会被通缉事件）
7，必闪BUFF持续回合降低至2~3回合
8，物品栏显示当前和总共物品数量
9，小地图指引出岛屿方向
10，轮回开局角色出师只有一个外功
11，降低血内上限药物价格为500元宝
12，灭门不再导致门派消失，降低其声望、资源、弟子等级
13，击杀和灭门事件战斗难度提高两成
修复如下BUG：
1，击杀武功会重复出现
2，战斗中反击会卡死
3，实装吸星BUFF，也就是杀内
4，血内上限药物不消耗元宝
5，个人争霸如果没有对手修改为与自己90%实力影对战
6，主线后运镖会战斗重叠
7，个人争霸反复第一轮
8，有个别玩家反馈师门情报无法完成，暂时观察（因为程序还没明确）

Changed files in this update

Depot 2015861
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