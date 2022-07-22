2022.07.22 V0.82 更新说明

1，加入战斗加速功能，在设置界面打开

2，优化新手指引，更加详细为新手引导

3，技能界面加入各种BUFF介绍，点击打开

4，百异图出师界面加入出师时获得的绝学

5，创建角色提高资质出现60,70,80,90几率

6，击杀事件每月限制次数5次

（后面更新会取消此限制，但会出击杀过多会被通缉事件）

7，必闪BUFF持续回合降低至2~3回合

8，物品栏显示当前和总共物品数量

9，小地图指引出岛屿方向

10，轮回开局角色出师只有一个外功

11，降低血内上限药物价格为500元宝

12，灭门不再导致门派消失，降低其声望、资源、弟子等级

13，击杀和灭门事件战斗难度提高两成

修复如下BUG：

1，击杀武功会重复出现

2，战斗中反击会卡死

3，实装吸星BUFF，也就是杀内

4，血内上限药物不消耗元宝

5，个人争霸如果没有对手修改为与自己90%实力影对战

6，主线后运镖会战斗重叠

7，个人争霸反复第一轮

8，有个别玩家反馈师门情报无法完成，暂时观察（因为程序还没明确）