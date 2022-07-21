大型遊戲更新(2022/07/21_12:00_P.M.)

各位開拓者大家好，抱歉讓各位久等，這次我們蒐集了許多社群的意見，在各方面都進行了許多調整。

為了優化玩家的遊戲體驗，考量到目前的連線穩定度、系統的完整性，以及遊戲的平衡性等，許多原因並不適合積分系統的開放，因此決定推延。

經過內部討論，我們希望能在完成檢舉系統、處罰系統、全新的選角列隊系統(ban/pick功能以及無法重複選角)等，諸如此類能讓積分模式的遊戲環境更為健康的系統，並制定好積分獎勵後再推出，這方面我們感到非常抱歉。

我們會持續聽取社群的建議並改進，還請大家多多包容與指教。

另外，我們準備於8月中舉辦社群賽事，詳情將於日後公布，有興趣的玩家還請多留意facebook粉絲團消息，感謝各位。

平衡調整：

系統：

1.修正連線bug，大幅減少連不上的問題

2.優化打擊感，強化鏡頭晃動的效果，並開放客製

3.遊戲設定新增「攝影機晃動強度」(打擊感畫面震動強度)

4.遊戲設定新增「攝影機晃動持續時間倍率」(打擊感畫面震動時間)

5.遊戲設定新增「顯示空投效果說明」(預設為開啟，可在選項中關閉提示)

6.修正「空中受身迴避」落地時動作錯誤的問題

7.修正裝備的飾品無法移除的問題

遊戲模式相關：

1.移除自訂房間中，死鬥積分地圖中的據點佔領

2.修正練習模式重製數值用鍵盤按有音效但沒效果的問題

3.新增練習模式「傷害數值自動刷新」以及「自動回魔」的開關

4.新增練習模式F8選單的快捷鍵提示說明(在右上角)

5.暫時移除空投道具：「哼!太慢了」「地心引力抓的住你」「附魔-透心涼」「只好使出那一招了嗎?」

6.放大空投道具效果的圖示，讓玩家更好辨識其效果

7.擊殺提示現在會依據敵我雙方有不同的提示顏色

8.戰鬥畫面上方的敵隊頭像現在會顯示血量

遊戲操作：

1.更新「衝刺」的操作方式：改為持續按住方向

2.遊戲設定新增「開啟自動衝刺」(預設為關)：連按兩下左/右方向鍵時，無須按住就會往該方向衝刺。(此為舊的衝刺操作方式)

3.更新跳躍後角色在空中的慣性(寫實慣性→超人慣性：可以在空中順著物理力自由移動)

4.移除二段跳的面向鎖定

5.降低衝刺剎車的硬直時間：0.15/0.3→0.05/0.15(秒) (兩項分別為「可使用技能/衝刺的取消時間」，以及「可使用其他動作的取消時間」)

6.降低衝刺跳躍的硬直時間：0.3→0.25(秒) (可使用其他動作的取消時間)

7.降低發動覺醒給予周遭敵人的硬直時間：1.5→1.2(秒)

8.降低發動覺醒受身給予周遭敵人的硬直時間：1→0.8(秒)

9.修正斜向的衝刺跳躍高度異常的問題

10.降低衝刺跳躍於橫軸的距離：約10%

美術、UI、文本更新：

1.新增角色頭上UI的覺醒條指示

2.首頁的各種連結(Discord、臉書、巴哈、Steam)圖示調整的更加醒目

3.首頁新增本周免費角色提示

4.芙蕾雅造型「戰場上的純白茉莉」插圖的畫質提升

5.米哈爾泳裝插圖作畫調整以符合人物設定

6.更新列隊中的UI顯示

7.邀請好友的介面新增「搜尋」按紐

8.更新所有角色的一些敘述文本(像是強勢、弱勢的內容等)

9.新增部分空投道具特效：「真.終結攻擊」、「金鋼不壞」

角色：

芙蕾雅：

a.天賦「破風強化」同時會強化增益效果「破風」，額外提高5%的傷害，並使持續時間提升至5秒

b.提高天賦「風之鎧」的減傷效果：20%→30%

c.修正「破風斬」施放時特效錯位的問題

*開發者備註：增強一些選取率較低的天賦

亞洛士：

a.修正天賦「能量刀刃」的特效在等級3時就會出現的問題

b.修正天賦「能量竊取」返還魔力錯誤的問題

c.修正天賦「能量再生」非技能類效果也有可能會回魔的問題

d.修正技能「爆能箭」耗魔但沒射出的問題

e.修正天賦「雙極」不會觸發天賦「變換攻擊」的問題

依絲奈：

a.降低技能「力量藥符」的施放時間：0.65s→0.5s

馬汀：

a.修正技能「鮮紅鍊擊」有時會錯誤殘留在場上的問題

艾茵：

a.在技能「精神集中」中，追加閃躲受到攻擊時的特效

b.修復天賦「看破」受到有效距離以外的攻擊時，不會解除效果的問題

c.修正技能「暗夜襲殺」會瞬移到不預期的對象身上的bug

d.修正覺醒被動「銳利投擲」，可以讓場上同時超過16把飛刀的錯誤

e.修正特殊技「暗夜襲殺」在地面施放至空中的敵人時，無法使用二段跳、空中衝刺

凱莫：

a.增加技能「地裂」的出手時間：0.45→0.55(秒)，並調整動作使其預備攻擊動作的出手提示更加明確。

b.修正「石柱」直接施放時沒辦法在其他方位出現的問題

*開發者備註：亞洛士勝率有點低，所以我們決定再砍凱莫一刀

米哈爾：

a.降低天賦「狼噬」於空中施放落地的技能/衝刺延遲：0.4→0.35(秒)

b.修正語音「你要不要吃哈密哈」的聲道錯誤

拜倫：

a.修正覺醒被動給予的debuff特效錯誤的問題

b.調整技能「湧泉」的hitbox持續時間，使其更符合視覺

c.降低天賦「靜謐之海」的覺醒封印時間：30→15(秒)

*開發者備註：30秒常常等到死都還沒好，調整成15秒應該能讓對手在死前還有機會不留遺憾的覺醒一下或放個奧義。

希拉德：

a.降低奧義「震地之槍」的瞄準點移動速度約15%

b.修正技能「破刃盾擊」發動時仍會受到無視防禦的攻擊影響的問題

c.修正造型「乘風衝浪」的衝刺煞車特效異常的問題

d.修正技能「乘風衝鋒」在技能表顯示耗魔不正確

艾莉絲卡：

a.提高技能「日輪」的施放速度，準備時間：0.5→0.35(秒)

b.修正覺醒被動「灼燒戰場」給予的debuff特效會不預期消失的問題

c.修正天賦「餘燼」給予技能「炎之華」的殘火特效，使其符合視覺

愛爾妲：

a.修正天賦「炎之軌跡」在按住前無法生效的操作bug

b.降低被動技能「焰紅玫瑰」給予的「火焰印記」的傷害：50→40

c.降低被動技能「焰紅玫瑰」給予的「火焰印記」的受身值：50→30

d.追加被動技能「焰紅玫瑰」給予的「火焰印記」的傷害遞減上限：2次

e.提高技能「炎之蕾」以及天賦「注炎充能」蓄力效果的飛行速度：約40%

f.修正天賦「融會貫通」剩餘的段數在覺醒結束後依舊能使用的問題

g.降低技能「火焰印記」觸發時造成的黏刀時間

h.降低技能「熾焰連射」造成的黏刀時間

i.調整技能「炎藤種」於空中施放的慣性曲線

j.調整天賦「燃燒生長」為能夠重複觸發以符合視覺

*開發者備註：調降火焰印記觸發的傷害，更鼓勵多重觸發火焰印記去累積傷害，同時也調低了受身值以增加愛爾妲連擊的空間。炎之蕾的飛射速度調整原因：子彈怎麼可以飛的比凱莫火焰彈慢，豈有此理！