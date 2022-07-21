V0.4.01-03

新增：

•官府增加兑换武学【八卦镖诀】、

【霹雳刀法】、【盘龙棍法】和【岳家散手】。

•增加触发器功能【设置战斗实体临时值】。

调整：

• 少林派的【聆听佛法】交互条件改为【处于非敌对关系】，消耗人情由【200】改为 【1001。

• 偷窃和下醬降低的正邪由【5】点改为【2】点。

•不同角色的存档的排列顺序调整为按创建时间的降序排列。

• 调整武功防御效果编辑器中的【反击】效果，分为【无视距离反击】和【反击】

• 朱果、果天果、玄灵丹、聚灵散和悟道丸调整为可批量使用。

修复：

•修复旧存档无法触发新主线的问题。

•修复传授知识时显示文本不正确的问题。

•修复阵型编辑器无法使用的问题。

•修复日月棍法的攻击效果描述不正确的问题。

•修复从建筑打开角色界面会出错的问题。

•修复编辑性别为动物和机关人的角色的图片时出错的问题。

•修复武功动面的复制界 面在滚动时关闭会出错的问题。

• 修复删除唯一的角色存档时会卡住的问题。

•修复无法从其它门派的书房中取书的问题。

•修复在任务【白莲风波】中，当队伍中有月霜凝时无法与月唤天触发任务的问题。