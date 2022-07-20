20220720-俠之道七月內容更新

各位玩家們好，讓大家久等了，俠之道七月更新目前已正式上線，以下為本次更新內容的詳細條目，由於本次更新有諸多平衡性方面的調整，我們也建議各位玩家重新開檔進行體驗。

配合本次更新時程，俠之道也將開展為期一週的七折優惠。團隊也會持續蒐集各位玩家們的反饋，盡快修復改善大家可能遇到的問題，也請各位玩家持續提供我們寶貴的意見和反饋。

[新增]第三年夏校前置劇情

[新增]第三年十月苗疆分歧劇情

[新增]第三年新結局及分歧劇情

[新增]第三年戀人結局分歧劇情

[新增]全隊友七階以上出遊

[新增]傳書任務

傳授機關術

神秘掌印

夜間巡邏

書法特展

獨樂樂不如眾樂樂

誠徵專家鑑畫

棋逢敵手

地下組織

甜食大盜

機密行動

雖是禁地，吾往矣

剿滅狼窩

上好丹藥，歡迎嘗試！

好丹藥，絕對安全！

丹藥，夠膽就來！

[調整]淨角色模型調整

[調整]第三年夏校劇情調整

[調整]第三年夏校公孫鳴、關巧兒相關劇情除透過傳書之外，也可在戰鬥中達成

[調整]第三年十月苗疆戰鬥調整

[調整]蕭芊菱五階戰鬥調整

[調整]上官煦社交線劇情、戰鬥微調

[調整]淨社交線劇情、戰鬥微調

[戰鬥]部分戰場新增地格獎勵

[戰鬥]修正遭負面狀態耗盡氣血時，不會死的狀況

[戰鬥]新增擊退時，會撞擊其他部隊造成傷害，此撞擊效果不分敵我

[戰鬥]施放暗器動畫時武器將會隱藏起來

[戰鬥]施放岐黃九針、純陽指等醫術動畫時武器將會隱藏起來

[戰鬥]重數類型的正面和負面狀態不再立即消失，將隨回合經過逐漸衰退重數

[戰鬥]堅守效果由每重受擊傷害-5％調降為-3％

[戰鬥]修正移動到定點吃藥時，動作無法正確播放的問題

[戰鬥]修正吃藥後會更新技能冷卻時間顯示的問題

[戰鬥]部分招式、心法、特質、道具效果相關BUG修復

[戰鬥]變更/調整上官煦、武轍、石崑、程墉部分招式、心法、特質效果

[戰鬥]四藝心法：流徽琴心訣、無聲詩訣效果調整

[戰鬥]部分裝備數值、效果調整

[戰鬥]整體醫術招式回復量公式調整

[戰鬥]鼠標移動到畫面邊緣時將可移動戰場攝影機

[介面]養成模式下，精神欄下方將提示當旬加成項目及藥草浴效果加乘剩餘次數

[介面]評價介面將顯示未能完成的項目條件

[養成]養成指令數值平衡調整

[養成]部分傳書消耗時間與門檻調整

[養成]各隊友社交線人格門檻調整

[養成]武學心法門檻調整

[養成]物價調整

[養成]禮品品項、售價、上架時段調整

[養成]閱讀改為消耗精神不消耗時辰，精神低於40時將無法閱讀

[養成]略微降低社群階級對角色數值影響