20220720-俠之道七月內容更新

各位玩家們好，讓大家久等了，俠之道七月更新目前已正式上線，以下為本次更新內容的詳細條目，由於本次更新有諸多平衡性方面的調整，我們也建議各位玩家重新開檔進行體驗。
配合本次更新時程，俠之道也將開展為期一週的七折優惠。團隊也會持續蒐集各位玩家們的反饋，盡快修復改善大家可能遇到的問題，也請各位玩家持續提供我們寶貴的意見和反饋。
[新增]第三年夏校前置劇情
[新增]第三年十月苗疆分歧劇情
[新增]第三年新結局及分歧劇情
[新增]第三年戀人結局分歧劇情
[新增]全隊友七階以上出遊
[新增]傳書任務
傳授機關術
神秘掌印
夜間巡邏
書法特展
獨樂樂不如眾樂樂
誠徵專家鑑畫
棋逢敵手
地下組織
甜食大盜
機密行動
雖是禁地，吾往矣
剿滅狼窩
上好丹藥，歡迎嘗試！
好丹藥，絕對安全！
丹藥，夠膽就來！
[調整]淨角色模型調整
[調整]第三年夏校劇情調整
[調整]第三年夏校公孫鳴、關巧兒相關劇情除透過傳書之外，也可在戰鬥中達成
[調整]第三年十月苗疆戰鬥調整
[調整]蕭芊菱五階戰鬥調整
[調整]上官煦社交線劇情、戰鬥微調
[調整]淨社交線劇情、戰鬥微調
[戰鬥]部分戰場新增地格獎勵
[戰鬥]修正遭負面狀態耗盡氣血時，不會死的狀況
[戰鬥]新增擊退時，會撞擊其他部隊造成傷害，此撞擊效果不分敵我
[戰鬥]施放暗器動畫時武器將會隱藏起來
[戰鬥]施放岐黃九針、純陽指等醫術動畫時武器將會隱藏起來
[戰鬥]重數類型的正面和負面狀態不再立即消失，將隨回合經過逐漸衰退重數
[戰鬥]堅守效果由每重受擊傷害-5％調降為-3％
[戰鬥]修正移動到定點吃藥時，動作無法正確播放的問題
[戰鬥]修正吃藥後會更新技能冷卻時間顯示的問題
[戰鬥]部分招式、心法、特質、道具效果相關BUG修復
[戰鬥]變更/調整上官煦、武轍、石崑、程墉部分招式、心法、特質效果
[戰鬥]四藝心法：流徽琴心訣、無聲詩訣效果調整
[戰鬥]部分裝備數值、效果調整
[戰鬥]整體醫術招式回復量公式調整
[戰鬥]鼠標移動到畫面邊緣時將可移動戰場攝影機
[介面]養成模式下，精神欄下方將提示當旬加成項目及藥草浴效果加乘剩餘次數
[介面]評價介面將顯示未能完成的項目條件
[養成]養成指令數值平衡調整
[養成]部分傳書消耗時間與門檻調整
[養成]各隊友社交線人格門檻調整
[養成]武學心法門檻調整
[養成]物價調整
[養成]禮品品項、售價、上架時段調整
[養成]閱讀改為消耗精神不消耗時辰，精神低於40時將無法閱讀
[養成]略微降低社群階級對角色數值影響
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