【正式版本v0.26】7.18更新公告

更新内容:

我们为了进一步增强游戏的随机性，为玩家带来新鲜感，所以我们为游戏增加了新的机制：Rougelike机制。

与以往被固定的属性加点与技能获取不同，我们将一部分技能的获取与属性点/buff的获取放入了每次准备阶段中。玩家可以在每个月的准备阶段中从3种不同的奖励中自由选择一个，在注重策略的同时，运气也将成为一个影响游戏进行的重要因素。



修复内容：

1.增加了属性增长的速度，减少了时间管理的持续时间

2.睡眠机制调整，当睡眠值超过80时无法入睡，当睡眠值达到100时会立即醒来

3.每个学期时间规定为140天，超过则会按照所有怪物失败计算。

4.来复枪效果强化,伤害增加

5.修复了行动类天赋显示错误的Bug

6.小匕首调整精力消耗减少的上限（15点）

7.修复了子弹射击概率打到多个目标的bug

8.调整了天赋点获取的算法

9.削弱了行动【健身】的效果

10.修复了行动等级满了仍然能升级的bug

11.修复了行动升级时无音效的bug

12.增加部分行动升级时的奖励

13.增加了在选择技能时仅显示可选技能的选项

14修复了重新选择相同技能后，技能cd不重置的Bug