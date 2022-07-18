2022年7月18日版本更新说明：
游戏更新之后，若载入旧的存档存在一些问题，或者载入旧档之后存在跳出等问题，建议开新局，旧的存档信息与新的机制会有一些数据冲突与不兼容；
丰富邦交系统：添加可以向敌国递送讲和国书的选项，方便玩家随时更加灵活地选择尝试与敌国进行休战
先前版本AI拓张可以无限制距离建城，更新版重制此项功能，AI建城的拓展范围，与其首都位置相关，如果超过一定的辐射半径，将会极大降低在此半径外建城的概率
对拓张最强的楚国AI做出拓张限制，并对其AI设定一定的势力范围拓展半径，在距离其都城极远之处，拓建新城的概率会极大降低
提升神医的作用，当神医遭遇患有瘟疫的NPC时，极大提升NPC痊愈的概率；当神医经过瘟疫肆虐的城邑之时，会有较大的概率消去当地的瘟疫
修复禅让君位是君主在位时间以及史册未及时更新的BUG
在先前视角控制的基础上，增添键盘上下左右键按键视角控制功能
修复先前版本中存在的，载入游戏存档后，部分诸侯国势力的疆域染色缺失的BUG
春秋 update for 18 July 2022
2022年7月18日版本更新说明
2022年7月18日版本更新说明：
Some depots below may not display changed files because our bot does not the specific depot or game.
Game can be donated with a key, by sending a gift, or using curator system.
- Loading history…
Changed files in this update