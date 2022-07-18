2022年7月18日版本更新说明：

游戏更新之后，若载入旧的存档存在一些问题，或者载入旧档之后存在跳出等问题，建议开新局，旧的存档信息与新的机制会有一些数据冲突与不兼容；

丰富邦交系统：添加可以向敌国递送讲和国书的选项，方便玩家随时更加灵活地选择尝试与敌国进行休战

先前版本AI拓张可以无限制距离建城，更新版重制此项功能，AI建城的拓展范围，与其首都位置相关，如果超过一定的辐射半径，将会极大降低在此半径外建城的概率

对拓张最强的楚国AI做出拓张限制，并对其AI设定一定的势力范围拓展半径，在距离其都城极远之处，拓建新城的概率会极大降低

提升神医的作用，当神医遭遇患有瘟疫的NPC时，极大提升NPC痊愈的概率；当神医经过瘟疫肆虐的城邑之时，会有较大的概率消去当地的瘟疫

修复禅让君位是君主在位时间以及史册未及时更新的BUG

在先前视角控制的基础上，增添键盘上下左右键按键视角控制功能

修复先前版本中存在的，载入游戏存档后，部分诸侯国势力的疆域染色缺失的BUG