1.1.0.5 小幅更新优化

解决了按住攻击键，有时自动攻击会卡住的BUG，现在可以在走的时候按住攻击键，只要能够攻击就可以直接回头砍范围内的敌人或指向的方向。

优化了妖兽的生命值，现在更禁得起砍了。

降低了妖兽的攻击力，保护未筑基修士的健康发展。

减少了无尽试炼的怪物内容量，在调整测试将在下一个大版本更新里要实装的筑基天雷劫。