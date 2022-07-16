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Maybe Immortal update for 16 July 2022

1.1.0.5 小幅更新优化

Share · View all patches · Build 9134649 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

解决了按住攻击键，有时自动攻击会卡住的BUG，现在可以在走的时候按住攻击键，只要能够攻击就可以直接回头砍范围内的敌人或指向的方向。

优化了妖兽的生命值，现在更禁得起砍了。

降低了妖兽的攻击力，保护未筑基修士的健康发展。

减少了无尽试炼的怪物内容量，在调整测试将在下一个大版本更新里要实装的筑基天雷劫。

Changed files in this update

Depot 1640811
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