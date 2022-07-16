2022/07/17 09:00 伺服器重啟

各位開拓者好，我們將於 (2022/07/17 09:00 A.M.) 進行 Hotfix ，會重啟伺服器並更新遊戲(大約1分鐘)

玩家只要關掉遊戲更新後便可重新開啟(若未出現更新請驗證遊戲完整性)

系統：

1.修正遊戲時間到時，結算表上傷害顯示異常的問題

2.調整評分表門檻(高評價閥值提高)

3.提高所有音效、聲音的音質

4.修正「設定選項」中，「遊戲設定」內的「連續按鍵輸入間隔時間」與「指令暫存時間」功能相反的問題

5.每次據點給予的分數會顯示在UI上方

角色：

亞洛士：

a.調整雙刀型態普通攻擊以及天賦「能量刀刃」所增加的攻擊範圍，使其符合視覺效果

依絲奈：

a.修正增益效果在隊友身上的顯示異常問題

b.修正技能表顯示錯誤

凱莫：

a.降低技能「火焰彈」、天賦「強化火焰彈」的射程：調降30%

b.調整天賦「流動岩漿」：

a1.持續時間提高：1.5→3(秒)

a2.不再造成灼傷效果(同時也不會造成擊倒)

a3.受到的「單次傷害」改為「在區域內的持續傷害(秒)」

a4.傷害範圍提高20%

c.修正天賦「熔岩柱」傷害判定持續太久的問題

d.調整天賦「大地爆燃」造成的傷害：80/120/200→40/100/200

e.調整天賦「焰地之星」造成的傷害：30/150→40/220(構成&飛行中/炸裂)

開發者備註：目前熔岩柱流派太過強，以及給予對手的痛苦指數太高，我們決定降低一些控制效果。

拜倫：

a.提高技能「湧泉」魔力消耗：380→400

希拉德：

a.降低天賦「騎陣突襲」傷害：320→280

b.降低技能「突風上刺」的出手時間以及動作時間：0.3/0.38→0.1/0.2(秒)

艾莉絲卡：

a.微微調降技能「不知火」滿層蓄力的衝刺距離(避免超出螢幕讓敵人無法反應)

b.提高空中施放技能「不知火」落地時的硬直時間：0.05→0.15(技能取消時間不變)

c.修正奧義「碧羅之天」的初始判定範圍過大，以及後續硬直有霸體效果的問題。