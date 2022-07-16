【公告】魂格系统整体调整及上周立下的优化flag实现情况

重大更新-魂格系统调整

1、移除魂格吞噬

2、魂格升星改为只需要魂精升星

3、调整分解魂格获得的魂精

4、移除原有门派、上京城兑换魂格的功能

，移除出售魂格的神秘商人

5、移除原有记忆中的魂格发放，原有记忆中产出魂格的奖励改为产出魂精

6、罡风、困水、乙木、艮土、闪雷、瑶光属性魂格通过解锁各英魂记忆线索产出，第一段记忆线索产出绿色属性魂格、第二段记忆线索产出蓝色属性魂格、第三段记忆线索产出紫色属性魂格、第四段记忆产出橙色属性魂格。解锁全部记忆线索将获得各英魂的全部属性魂格，可以在英魂-记忆-对应片段内领取

7、通用魂格通过怪物概率掉落的方式产出，野区小怪有概率掉落白、绿色通用魂格，野区精英、任务怪有概率掉落绿、蓝色通用魂格，副本boss有概率掉落蓝、紫色通用魂格

8、上京城-文成阁-木长老增加铜钱购买魂精的功能

9、魂格改为收集向，首次获得时收入魂格背包，再次获得相同魂格时会自动分解为魂精。

10、测试版本已有魂格改动（更新版本后生效）：分解全部已有魂格为魂精（包括已经佩戴在英魂魂印中的魂格），相同的魂格仅留下一个0星魂格，需要重新升星。已生星魂格魂格在分解后获得的魂精比再次升到该星级所消耗的魂精多，无需为重新升星的额外获取魂精（如：更新前背包中有一个2星蓝色魂格，在更新后背包中变为一个0星蓝色魂格+800魂精，再次升级到2星蓝色魂格消耗400魂精，结余400）。已经完成的记忆片段线索，可在记忆片段面板中领取对应的魂格。

优化实现情况

已完成——~~1、怪物经验调整

增加击杀怪物获得的修为、魂力经验，大幅提高野外精英、副本boss、任务怪物获得的修为、魂力经验，降低刷怪过多造成的枯燥感~~

2、野外遇怪方式调整

增加游走型的小怪，同时减少野区暗雷分布，降低正常赶路时遇怪过多造成的体验不好的问题

已完成——~~3、优化钓鱼系统

增加钓鱼灵器，获得灵器后可以批量钓鱼，一次性获得大量钓鱼产物，降低反复点击钓鱼的枯燥感~~

已完成——~~4、优化烹饪系统

增加烹饪灵器，获得灵器后可以批量烹饪，同时将烹饪技艺与烹饪成功率挂钩，技艺等级越高烹饪失败的概率越低，最高至不会失败。以提高烹饪系统的整体体验，降低枯燥感和挫败感~~

5、优化种植系统

增加随身田地灵器，获得灵器后可以随身种植农作物、药材，可以通过消耗一定的资源开启更多的地块，提高种植系统的便捷程度

已完成——~~6、优化背包系统

增加背包整理功能、增加背包搜索功能，降低寻找指定物品的繁琐度。~~

7、优化门派系统

增加全新的遗迹幻境，产出魂精、魂格、门派好感；增加全新的门派委托任务，通过追杀门派叛徒，获得门派赠与的魂精、魂格、门派好感。以降低门派好感、魂精、魂格的获取难度，提升游戏体验

已完成——~~8、优化宝图显示

相同的藏宝图在背包中堆叠显示，相同的藏宝图在快捷使用栏堆叠显示，优化同名宝图需要反复打开背包绑定快捷键的无用操作~~

我们真诚期待渡魂人们对本次调整的反馈，并希望大家可以提供更多的建议，欢迎各位渡魂人参与steam社区和官方交流群（534061638）的讨论，感谢您的理解与支持！

《灵墟》运营团队

2022年7月16日