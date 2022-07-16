重大更新-魂格系统调整

1、移除魂格吞噬

2、魂格升星改为只需要魂精升星

3、调整分解魂格获得的魂精

4、移除原有门派、上京城兑换魂格的功能

，移除出售魂格的神秘商人

5、移除原有记忆中的魂格发放，原有记忆中产出魂格的奖励改为产出魂精

6、罡风、困水、乙木、艮土、闪雷、瑶光属性魂格通过解锁各英魂记忆线索产出，第一段记忆线索产出绿色属性魂格、第二段记忆线索产出蓝色属性魂格、第三段记忆线索产出紫色属性魂格、第四段记忆产出橙色属性魂格。解锁全部记忆线索将获得各英魂的全部属性魂格，可以在英魂-记忆-对应片段内领取

7、通用魂格通过怪物概率掉落的方式产出，野区小怪有概率掉落白、绿色通用魂格，野区精英、任务怪有概率掉落绿、蓝色通用魂格，副本boss有概率掉落蓝、紫色通用魂格

8、上京城-文成阁-木长老增加铜钱购买魂精的功能

9、魂格改为收集向，首次获得时收入魂格背包，再次获得相同魂格时会自动分解为魂精。

10、测试版本已有魂格改动（更新版本后生效）：分解全部已有魂格为魂精（包括已经佩戴在英魂魂印中的魂格），相同的魂格仅留下一个0星魂格，需要重新升星。已生星魂格魂格在分解后获得的魂精比再次升到该星级所消耗的魂精多，无需为重新升星的额外获取魂精（如：更新前背包中有一个2星蓝色魂格，在更新后背包中变为一个0星蓝色魂格+800魂精，再次升级到2星蓝色魂格消耗400魂精，结余400）。已经完成的记忆片段线索，可在记忆片段面板中领取对应的魂格。

版本更新:

• 修复加工物品失败不弹出提示的bug

• 大幅提高技艺大师出售增加技艺书籍的数量

• 提高小怪的掉落物品概率

• [fix] 承道记忆文本错误

• 捕捉昆虫-地点条件bug

• 增加野区遇怪袭击快速战斗开关

• 修复-承道【真阳功】的破绽招式【鸣凤朝阳】闪退的Bug

• 修改刷新灵兽属性造成幸运不正确的bug

• 关闭黑商轩辕中

• 修复宝图堆叠导致的宝图数量bug

• [fix] 瑶月记忆文本错误

• [fix] 调整牛皮鼓面性别问题

• 魂格产出、升星重做

• 优化宝图