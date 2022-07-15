一年内购买《葬花：暗黑桃花源》及DLC的最佳时间即将到来！

各位高尚士，好久不见，我们是零创游戏工作室，是一家将制作游戏视作创造世界的工作室。

我们制作的第一款游戏《葬花：暗黑桃花源》发售已有九个月，目前维持96%的好评率，销量六万以上。为了回应广大高尚士的期望，也为了彻底补完这个故事、让这次创作毫无遗憾，我们制作了九个月的DLC《葬花：折镜之蝶》将于7月23日上线，届时游戏本体与DLC都将迎来新史低折扣！DLC定价15元，首周折扣六五折！

《葬花：暗黑桃花源》的主题是讨论“永生的意义”和“跨越千年的恋爱”。而《葬花：折镜之蝶》的主题则是回归《桃花源记》原本的“避世”。

【DLC故事介绍】

千年来，无数旅人远赴深山，想找寻传说中的世外桃源。

他们或流连忘返，或辞去后不复得路，或寻病而终。

两位少女相约一起离家出走，踏上了寻找桃花源的旅途。

至臻至美的桃花源，是一个能让她们远离纷乱的理想圣地，还是另一种形态的地狱？

她们的身上，又埋藏着怎样的谜团？

【DLC内容说明】

《葬花：折镜之蝶》是关于本篇中开局就死了的大小姐【严玥秋】的故事。

DLC的前半部分将以严玥秋的视角展开剧情，呈现严玥秋和青禾来到桃花源的前因后果。

DLC的后半部分，将回到本篇主角纪明的视角，纪明将会提前三天来到桃花源，世界线发生改变！（侦探终于有希望拿到全款的委托金了！）

DLC包含9万字无重复文本、80张新增CG（含差分）、7首新配乐（Candy_wind作曲）以及全语音配音。

距离DLC发售日仅剩一周，如果您期待《葬花：折镜之蝶》，请把它加入愿望单~

同时，我们也会同步丰富本体内容，为本体免费新增一个【沉梦结局】，这个结局将会添加至【双花-留下线】中，是一个“相对不刀”的以刻画白花为主的结局，这个结局有近2万字的新文本、新CG和新配乐，大家也可以期待一下哦~

