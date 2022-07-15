【0.6.138更新】

平衡性调整

-铁锤增加【装甲强化】科技

-【弧光专家】的生命值增加幅度从100%降低为60%

-强化训练冷却减少1回合

-黏油弹移出开局

-暴雨伤害从923降低到831

新内容

-新增战场技能【移动信标】，允许玩家为部分单位设定行进路线

-新增长弓专家

●开局招募一个3级长弓

-新增临时补给专家

●第一回合获得200块钱

-新增bug反馈按钮

●按钮在聊天框右侧

其他

-部署阶段战场技能放置效果优化

BUG修正