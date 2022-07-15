【测试版本0.9.2.458】7.15更新公告

【重要】本次更新内容仅在测试版本更新，会有较多的bug，将在版本稳定后同步到steam默认版本（稳定版本）。

如果想体验测试版内容，需要加入测试，具体加入方式在公告最后。

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更新：

添加了萧千绝与慕容颖个人剧情Part1

玩家到达筑基后，若是萧千绝与慕容颖都还没有突破到金丹期，那就可以在风雷谷或是连石山中触发这段剧情。 更新了战场中武器的展示效果

现在在战斗中，会显示出你携带的武器类法宝。

同时在使用法宝时也会有相应的施法动画了。

优化：

在大量剧情流程中加入了自动存档。

Bug修复：

修复了化神前通过快速存读档可以在化神时获得多种大道加成的bug 修复了离火门筑基期弟子会装备两本引火诀的bug 修复了在任务派发界面快速存档会导致存档无法读取的bug 修复了在宁州古迹中没有获得玄清天衍录宁州古迹任务就无法完成的bug（老档可以在重返天魔眼前和老爷爷对话完成这个任务，如果在重返天魔眼后了，可以忽视这个任务正常玩下去） 修复了NPC数据保存错误导致的拍卖会有概率卡死的bug

本周碎碎念：

热！死！啦！

这周开始已经不知道给新群起什么名字了，于是选择直接摆烂→ →

另外说起来我们的wiki站长残天大佬想要对wiki的使用情况和大家想要在wiki中使用但还没有的功能做一些调查，具体的调查链接https://wj.qq.com/s2/10513659/18fa/

有兴趣的道友可以去填一下，这可是个光明正大给wiki催更的好机会（雾）

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一. 测试版本的开放方式：



在steam库中右键觅长生，打开属性，选择测试选项卡，在请选择您想要参与的测试内选择testbranch - 测试版，不用输入代码，关闭后更新即可。



二. 测试版本与正式版本的存档位置和存档续用



稳定版本存档位置：游戏根目录下，路径为觅长生/MCSSave/

测试版本存档位置：游戏根目录下，路径为觅长生/MCSSave_TestBranch/

觅长生文件夹的位置可以在steam中通过浏览本地文件找到，现在也可以通过云存档功能在测试版和稳定版中切换存档。



三. 测试版本须知

在测试版本中，你可能会遇到强度突变、花式bug或存档崩溃，请坐和放宽。

遇到问题的解决方案