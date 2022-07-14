• 提高佛祖的馈赠-获得高级开光石的概率

• 增加珍宝阁总部-奇异树祈福

• 增加财富树种子和融灵树种子

• 修改图鉴收集系统全部领完显示问题

• 修改图鉴系统-收集鱼-渝谷-陈家村-百里堤-落峰溪的bug

• 重新调整灵兽派遣地区开启条件。每个野区增加区域头目，击杀之后就可以在该地区派遣灵兽了

• [fix] 地图移动bug

• 增加空格键取消自动移动

• 获得第一只灵兽的时候默认骑乘

• [fix] 记忆中转运丹效果不消失

• [fix] 陈家村搬动巨石灵纹可以反复获取

• [fix] 门派商店中缺失部分功法残页

• 灵兽派遣解锁逻辑调整

• 修复批量钓鱼不增加技艺bug

• 怪物【画灵】卡死bug

• 老冰棍-食谱大成功描述错误

• [fix] 升级动画没有删除

• [fix] 剧情状态机由于UI切换关闭造成闪烁问题

• 背包增加整理、搜索功能

• 货郎-增加墟石标签

• 炼丹-增加批量炼制功能