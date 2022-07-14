• 提高佛祖的馈赠-获得高级开光石的概率
• 增加珍宝阁总部-奇异树祈福
• 增加财富树种子和融灵树种子
• 修改图鉴收集系统全部领完显示问题
• 修改图鉴系统-收集鱼-渝谷-陈家村-百里堤-落峰溪的bug
• 重新调整灵兽派遣地区开启条件。每个野区增加区域头目，击杀之后就可以在该地区派遣灵兽了
• [fix] 地图移动bug
• 增加空格键取消自动移动
• 获得第一只灵兽的时候默认骑乘
• [fix] 记忆中转运丹效果不消失
• [fix] 陈家村搬动巨石灵纹可以反复获取
• [fix] 门派商店中缺失部分功法残页
• 灵兽派遣解锁逻辑调整
• 修复批量钓鱼不增加技艺bug
• 怪物【画灵】卡死bug
• 老冰棍-食谱大成功描述错误
• [fix] 升级动画没有删除
• [fix] 剧情状态机由于UI切换关闭造成闪烁问题
• 背包增加整理、搜索功能
• 货郎-增加墟石标签
• 炼丹-增加批量炼制功能
灵墟 update for 14 July 2022
7月14日更新
• 提高佛祖的馈赠-获得高级开光石的概率
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