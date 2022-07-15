【0.6.138更新】
平衡性调整
-铁锤增加【装甲强化】科技
-【弧光专家】的生命值增加幅度从100%降低为60%
-强化训练冷却减少1回合
-黏油弹移出开局
-暴雨伤害从923降低到831
新内容
-新增战场技能【移动信标】，允许玩家为部分单位设定行进路线
-新增长弓专家
●开局招募一个3级长弓
-新增临时补给专家
●第一回合获得200块钱
-新增bug反馈按钮
●按钮在聊天框右侧
其他
-部署阶段战场技能放置效果优化
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-铁锤增加【装甲强化】科技
-【弧光专家】的生命值增加幅度从100%降低为60%
-强化训练冷却减少1回合
-黏油弹移出开局
-暴雨伤害从923降低到831
-新增战场技能【移动信标】，允许玩家为部分单位设定行进路线
-新增长弓专家
●开局招募一个3级长弓
-新增临时补给专家
●第一回合获得200块钱
-新增bug反馈按钮
●按钮在聊天框右侧
-部署阶段战场技能放置效果优化
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