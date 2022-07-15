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Steel Warzone Test Server update for 15 July 2022

0.6.138更新

Share · View all patches · Build 9120022 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

【0.6.138更新】

平衡性调整

　-铁锤增加【装甲强化】科技
　-【弧光专家】的生命值增加幅度从100%降低为60%
　-强化训练冷却减少1回合
　-黏油弹移出开局
　-暴雨伤害从923降低到831

新内容

　-新增战场技能【移动信标】，允许玩家为部分单位设定行进路线
　-新增长弓专家
　　 ●开局招募一个3级长弓
　-新增临时补给专家
　　 ●第一回合获得200块钱
　-新增bug反馈按钮
　　 ●按钮在聊天框右侧

其他

　-部署阶段战场技能放置效果优化

BUG修正

Changed files in this update

Depot 2050861
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