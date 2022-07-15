《快到碗里来》今日发售 加赠凹凸世界联动角色

《快到碗里来》现已确定与在B站总播放量近7亿的经典国漫《凹凸世界》联动，其中的可爱NPC角色裁判球也将作为游戏中可操纵角色的皮肤随着游戏首发免费赠送，在《快到碗里来》中玩家可以化身正义使者，与邪恶的方普拉斯星人作战，保护碗里来世界中的动物们。





【关于快到碗里来】

《快到碗里来》是一款多人在线的合作竞技冒险游戏，支持本地以及在线跨平台多人联机。在游戏中，玩家将扮演被绳索连接的小动物，和朋友一起依靠跳跃、拉扯以及游戏内的各种。







《快到碗里来》中有多种游戏模式，除了传统的主线冒险模式外，还包含了竞速模式和迷你小游戏模式。合作冒险，淘气互坑，与小伙伴一起度过快乐的时光吧！





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