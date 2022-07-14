2022年7月14日服务器维护公告

尊敬的上仙们：
我们将对全区进行停机维护，届时您将无法登陆游戏，维护时间根据实际情况可能会提前或者延后，对您造成的不便，敬请谅解。
维护时间：2022年7月14日10:00-12:00
维护范围：全区
更新内容：
1.7月14日—7月19日开放“寻仙护符惊天动、寻宝奇兵众人夺、幸运装扮半价售”活动。
2.7月14日—7月19日限时出售“众志成城锦盒、踏青郊游锦盒、壬寅虎年锦盒”。
3.新增“秘境探宝”和“一步登仙”功能，可至凌霄城NPC处查看。
4.调整仙尊“架盾”技能。
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1.7月14日—7月19日开放“寻仙护符惊天动、寻宝奇兵众人夺、幸运装扮半价售”活动。
2.7月14日—7月19日限时出售“众志成城锦盒、踏青郊游锦盒、壬寅虎年锦盒”。
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